Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: hora, canal y cómo ver GRATIS ONLINE el partido de la Premier League

VER partido Manchester United vs. Tottenham EN DIRECTO EN VIVO por ESPN2 | Premier League | Los Reds Devils reciben a los Spurs en su fortín de Old Trafford por la jornada 15 de la liga inglesa desde las 02:30 pm (hora peruana). La transmisión por Internet del partido, con las incidencias, goles y jugadas la podrás seguir en la web de La República Deportes.

Machester United vs. Tottenham EN VIVO: ¿Cómo llegan los Red Devils?

El Manchester United llega registrando 2 empates consecutivos en la Premier League, uno en casa ante el Aston Villa (2-2) y otro fuera frente al Sheffield (3-3). Estos resultados se producen después de que lograra ganar en casa al Brighton (3-1). Por otro lado, viene de perder en Europa League frente al Astana (2-1) en la última jornada.

PUEDES VER Manchester United cayó sorpresivamente ante Astana por la Europa League [RESUMEN]

Como local el Manchester United suma 5 partidos seguidos sin perder (2 victorias y 3 empates), una dinámica de imbatibilidad que le está permitiendo mantenerse en la pelea por las plazas de Europa League, concretamente se encuentra a 2 puntos del Tottenham (5º), su rival de este fin de semana, por lo que ganar podría permitirle alcanzar esa 5ª plaza.

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: ¿Cómo llegan los Spurs?

El Tottenham llega encadenando una racha de 4 partidos consecutivos sin perder en Premier League (2 victorias y 2 empates), una dinámica en la que ha ganado y empatado tanto en casa (3-2 vs. Bournemouth / 1-1 vs. Sheffield), como fuera de ella (2-3 vs West Ham / 1-1 vs. Everton). Además, ha logrado ganar en sus 2 últimos partidos correspondientes a la Champions League disputados en la mitad de estas rachas (4-2 vs. Olympiacos / 0-4 vs. Estrella Roja).

Como visitante el Tottenham viene de poner fin a 6 partidos seguidos sin ganar (3 empates y 3 derrotas), lo que supone su primera victoria de la temporada a domicilio, un resultado que le ha permitido hacerse con la 5ª plaza, aunque con la necesidad de ganar ante el acoso de hasta 6 equipos que podrían arrebatarle su plaza europea.

¿A qué juega Manchester United vs. Tottenham?

El partido Manchester United vs. Tottenham por la jornada 15 de la Premier League ha sido pactada para las 2:30 pm (hora peruana). El Old Trafford será el escenario que albergue este duelo entre Reds Devils y Spurs.

- Manchester United vs. Tottenham en México: 1:30 p.m.

- Manchester United vs. Tottenham en Ecuador: 2:30 p. m.

- Manchester United vs. Tottenham en Perú: 2:30 p. m.

- Manchester United vs. Tottenham en Colombia: 2:30 p. m.

- Manchester United vs. Tottenham en Venezuela: 3:30 p. m.

- Manchester United vs. Tottenham en Bolivia: 3:30 p. m.

- Manchester United vs. Tottenham en Paraguay: 4:30 p. m.

- Manchester United vs. Tottenham en Argentina: 4:30 p. m.

- Manchester United vs. Tottenham en Chile: 4:30 p. m

- Manchester United vs. Tottenham en Uruguay: 4:30 p. m.

Canal que transmitirá Manchester United vs. Tottenham

Para seguir EN VIVO el duelo Manchester United vs. Tottenham tendrás que engancharte a la señal de ESPN2 en Latinoamérica.

A continuación te dejamos los demás canales donde será televisado EN DIRECTO el Manchester United vs Tottenham:

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, DAZN

Canadá DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD, RUSH

Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador Sky HD

Alemania Sky Go, Sky Sport 3/HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Panamá Sky HD

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico RUSH

España DAZN

Reino Unido BBC Radio 5 Live, Amazon Prime Video

Estados Unidos NBC Sports App, NBCSports.com, SiriusXM Fn