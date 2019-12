“Leyenda”: Claudio Pizarro recibió este reconocimiento del Werder Bremen tras llegar a las 100 victorias [FOTOS]

Claudio Pizarro y el club Werder Bremen tienen una relación más que sólida, incluso idílica. El delantero peruano, que radica desde hace 20 años en la liga de Alemania, es una institución en vida para el ‘equipo lagarto’ y así se lo demuestran cada vez que pueden.

Nuestro compatriota sumó minutos en la última victoria obtenida contra el Wolfsburgo, por 3 goles a 2. Sin embargo, más allá del triunfo, su presencia significó un nuevo hito en su carrera con el equipo y una destacada mención que quedará en su historia para siempre.

Los doce minutos que Pizarro participó en el encuentro de ayer significaron el triunfo número 100 en su carrera con la camiseta del Werder Bremen, y el mismo club se encargó de anunciarlo a los cuatro vientos.

A través de las redes sociales oficiales del club, calificaron al ‘Bombardero de los Andes’ como una “leyenda”. En el post se hizo la comparación de la celebración de un gol marcado a su llegada a la Bundesliga, en 1999, con uno de este año.

“20 años entre una foto y otra. El día del primer triunfo, y con la de ayer @pizarrinha consiguió la victoria nº 100 con la camiseta del #Werder. ¡Eres leyenda!”, rezaba la dedicatoria del conjunto de Bremen hacia Claudio Pizarro.

20 años entre una foto y otra. 😲

El día del primer triunfo, y con la de ayer @pizarrinha consiguió la victoria nº 1️⃣0️⃣0️⃣ con la camiseta del #Werder. 🤩



¡Eres leyenda 🍕! pic.twitter.com/X7J3ZtGtcT — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) December 2, 2019

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero, ¿tan amigos como ayer?

En una reciente entrevista para Lalocomotora.pe, Claudio Pizarro hizo referencia al estado actual de su amistad con su excompañero del Bayern Munich y de la Selección Peruana, Paolo Guerrero.

El delantero afirmó dijo que guarda una buena relación, pero ya no tan cercana como en años anteriores, tras los dichos entre la madre del ‘Depredador’ contra él.

“Con Paolo tengo una buena relación, digamos. Es simplemente que, después de todo lo que sucedió cuando él tuvo el problema que tuvo, su mamá salió a decir algunas cosas que obviamente no eran ciertas (...) Él ha estado en mi casa acá. Yo lo he ayudado con muchas cosas. Siempre le tuve una estima muy grande. Después de eso, no hemos tenido la misma relación o no ha habido ese contacto que había antes”, sentenció el excapitán nacional.