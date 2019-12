El entrenador de Binacional, Roberto Mosquera, se pronunció sobre el accidente automovilístico que sufrieron este lunes sus jugadores Juan Pablo Vergara, Donald Millán y Jefferson Collazos.

El estratega del ‘Poderoso del Sur’ aseguró que los tres se encuentran fuera de peligro luego de que la camioneta en la que viajaban se volteara debido a que la pista se encontraba llena de agua y granizo tras una tormenta que se registró en la zona.

Imágenes del accidente de los jugadores de Binacional en la vía Juliaca - Puno.

“Ha sido algo durísimo lo que acabamos de recibir, ellos vienen de Puno, porque viven allá, y están a 45 minutos de Juliaca. Han pasado el peaje y la lluvia, y el granizo, ha hecho que se voltee la camioneta de Juan Pablo, en la que estaba él, Collazos y Millán", dijo Mosquera al programa Fútbol como cancha de RPP.

"Estoy en la clínica, he hablado con los tres y están golpeados, Juan Pablo, quien manejaba, está en camilla con suero, pero sano y bien. Collazos tiene un golpe en las piernas, y Millán tiene un golpe en el abdomen. Los están evaluando para que no haya nada interno. Si juegan o no eso no interesa en estos momentos. Todo el plantel está acá, sinónimo de lo unido que estamos”, agregó.

Los tres futbolistas de Binacional fueron conducidos a una clínica privada de Juliaca donde se realizaron exámenes médicos. Millán y Collazos salieron ilesos pero el que se llevó la peor parte fue Vergara, quien conducía la camioneta al entrenamiento, con miras a la final de la Liga 1 frente al ganador de la llave entre Alianza Lima o Sporting Cristal.