Tigres vs. América EN VIVO: chocan por el pase a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga MX

Tigres vs. América EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se miden HOY por la por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga MX 2019 desde las 9:00 p.m. (hora de México) y 10:00 p.m. (hora de Perú). La transmisión estará a cargo de Canal 5 para televisión abierta y TUDN y Televisa Deportes de la programación paga.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El argentino Guido Pizarro y el francés André Pierre Gignac convirtieron un gol cada uno para darle al campeón Tigres una victoria de 1-2 sobre América en los cuartos de final del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano. las Águilas, el equipo de casa tomó ventaja en el minuto 40 con un gol del paraguayo Richard Sánchez, pero los Tigres respondieron con dianas de Pizarro (m.51) y Gignac (m.68).

El mexicano Jorge Torres Nilo, zaguero de los Tigres, aseguró que su equipo no puede confiarse luego del triunfo por 1-2 sobre América. "No vemos la serie sentenciada, los medios podrán decir lo que quieran pero ante un equipo como América no te puedes confiar, en cualquier momento pueden remontar porque tienen un gran equipo, así que lo primordial es no confiarnos y pensar que ya ganamos la serie", confesó.

Mientras que el América buscará remontar el 1-2 conseguido en la ida y clasificar a las semifinales de la Liga MX. Las Águilas se complicaron luego del gol anotado por Richard Sánchez a poco del final de la primera parte y en la reanudación mostraron errores defensivos, los cuales Tigres aprovechó para darle vuelta con los tantos de Pizarro y Gignac.

“Tenemos que ir a ganar, no hay vuelta de hoja, tenemos que hacer un partido rayando en la perfección, no hay que descubrir el hilo negro para saberlo. Vamos a ir a ganar, no tenemos de otra, y no pensar que debemos hacer dos goles, pero esperamos ser contundentes, porque así no se puede", expresó el Miguel ‘Piojo’ Herrera, entrenador del América.

América vs. Tigres: horarios por los cuartos de final de la Liga MX

México - 9:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Argentina - 12:00 a.m. (lunes 2 de diciembre)

Chile - 12:00 a.m. (lunes 2 de diciembre)

Paraguay - 12:00 a.m. (lunes 2 de diciembre)

Uruguay - 12:00 a.m. (lunes 2 de diciembre)

Brasil - 12:00 a.m. (lunes 2 de diciembre)

España - 4:00 a.m. (lunes 2 de diciembre)

América vs. Tigres: probables alineaciones por los cuartos de final de la Liga MX

Tigres: Ortega, Torres Nilo, Reyes, Ayala, Rodríguez, Aquino, Rafael Carioca, Pizarro, Dueñas, Valencia y Gignac.

DT: Ricardo Ferretti.

América: Ochoa, Sánchez, Aguilera, Valdez, Aguilar, Sánchez, Rodríguez, Dos Santos, Córdova, Ibarra y Martin.

DT: Miguel Herrera.