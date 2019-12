Pizarro sobre amistad con Guerrero: “No tenemos la misma relación”

Formaron una buena dupla en el Bayern Múnich, y ahora la relación amical parece haberse enfriado. Claudio Pizarro reveló, en una reciente entrevista, que la comunicación con Paolo Guerrero no ha sido la misma tras las polémicas declaraciones de Doña Peta meses atrás.

El Bombardero de los Andes fue consultado por la amistad con jugadores con quien compartió distintas etapas de su vida en su carrera futbolística. Ahí destacó los nombres del brasileño Giovane Élber, el alemán Bastian Schweinsteiger, Owen Hargreaves, Martín Demichelis y Roque Santa Cruz.

En cuanto al plano nacional, confesó que con Juan Manuel Vargas mantiene comunicación aunque ya no lo ve mucho porque el Loco se encuentra en Lima. ¿Y Paolo Guerrero?, ante esta interrogante, el experimentado delantero sostuvo lo siguiente.

“Con Paolo tengo una buena relación, digamos, Es simplemente que, después de todo lo que sucedió cuando él tuvo el problema que tuvo, su mamá salió a decir cosas que obviamente no eran ciertas. Posteriormente pidió disculpas, pero me sorprendió mucho que Paolo no tuviera la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respecto. Porque él me conoce de mucho años. Él ha estado en mi casa acá. Yo lo he ayudado con muchas cosas, no hemos tenido la misma relación o no ha habido ese contacto que que había antes...”, contó para El Comercio.

Claudio y Paolo coincidieron en la temporada 2005-2006 en el Bayern Múnich. El Depredador hizo inferiores en el equipo Bávaro y luego fue promovido al plantel principal. Ahí se encontraba el Bombardero, ambos destacaron ganándose los reflectores de la prensa alemana.