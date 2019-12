Premier League: Iron Maiden y West Ham lanzan camiseta única que se agota a las pocas horas

Las estrellas de rock británicas nunca han ocultado su fanatismo por el fútbol, incluso, hay bandas que tienen un vinculo especial con algunos clubes de fútbol como es el caso de Oasis con el Manchester City.

Sin embargo, Iron Maiden ha ido un poco más allá en cuanto al fútbol. Su undécimo primer disco (Virtual XI) fue un homenaje al balompié, incluso disputaron partidos al lado de figuras como Faustino Asprilla, Paul Gascoigne y Marc Overmars, solo por mencionar algunos. Ahora han hecho algo que ha sido tendencia en las redes sociales.

El bajista Steve Harris anunció una camiseta de “edición especial” para el equipo de sus amores, el West Ham United de la Premier League inglesa. Bajo el lema de 'Die With Your Boots On’, uno de los temas de la banda, la página de la agrupación británica se vio saturada y la camiseta, cuyo precio era de 55 libras esterlinas (240 soles aproximadamente), se agotó en poco tiempo.

Para promocionar la equipación el propio Steve Harris apareció en una foto con el lateral derecho del equipo londinense, Pablo Zabaleta, vestidos con la indumentaria de edición especial. Se espera que dentro de poco se anuncie un nuevo lote de camisetas. Por ahora solo queda existencia de las medias y los shorts de la mencionada equipación.