Habló el protagonista. Paolo Guerrero se refirió a las informaciones de la prensa argentina que lo ponen como el próximo ‘9’ de Boca Juniors. Tras su buena presentación frente al Botafogo, donde anotó el gol del triunfo, el Depredador confesó cuál es su presente y si que existe algún tipo de negociación.

“Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos del campeonato brasileño. De lo que pueda suceder después no puedo hablar. Hoy estoy enfocado en nuestro objetivo, que es la clasificación a la Libertadores. Después no puedo decir nada. Hasta ahora son rumores, no tengo detalles”, expresó el Depredador tras la fecha 36 del Brasileirao.

El delantero incaico manifestó que atraviesa por un buen momento en el Inter de Porto Alegre, aunque los objetivos del equipo no se lograron concretar. “Sin duda estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé”

Para cerrar, Paolo Guerrero destacó que “siempre será lo mejor para el club” y para él, y que continua enfocado en el Colorao.

Frente a Botafogo, el peruano logró su noveno tanto en el Brasileirao, siendo el cuarto gol en tres partidos jugados. El exjugadro de Alianza Lima suma 19 dianas en total en la presente temporada.