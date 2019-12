Muchos siguen preguntándose por qué Binacional dejó ir al técnico que le hizo ganar su primer torneo en la máxima categoría del fútbol peruano. Javier Arce, el hombre que hizo historia con el conjunto altiplánico, reveló algunos detalles sobre su salida del elenco sureño.

El entrenador nacional brindó una entrevista para Capital Deportes en la que contó detalles de su etapa como estratega del equipo celeste. Entre otras razones, confesó que el motivo de su alejamiento fue el haberse sentido dolido por la forma en la que lo trató la directiva de Binacional.

“Me fui dolido de Binacional. Prácticamente, me obligaron a tener que renunciar por falta de respeto, cuando intentaron cruzar el espacio que me corresponde como técnico y tomar decisiones por alinear un jugador, decidir por los juveniles, meter jugadores, presionarme para que juegue tal jugador, no lo iba a aceptar y me fui por eso", declaró.

Pero, según el actual técnico de Real Garcilaso, lo más hiriente fue la forma en cómo los premió la directiva por ganar el Apertura. “Lo que más me dolió, a pesar de los mil problemas que tenía después de lograr título, fue que la dirigencia prometió un premio de cinco mil soles. Yo pensé que eran 5 mil soles para cada jugador y no. Eran 5 mil soles para repartirse entre los 27 o 25 jugadores que teníamos por haber logrado el título del campeonato Apertura”, contó.

No obstante, señaló que espera que el equipo alce el título de la Liga 1 a fin de año. "Por el grupo, me gustaría que Binacional sea campeón porque sé lo que sufrimos, porque conozco al grupo, fui partícipe de eso y porque luchamos contra todos los problemas que tuvimos y lo conseguimos”, sentenció.