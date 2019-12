Bernardo Cuesta: “Lo que viví en Melgar no lo olvidaré”

Jorge Jiménez

Cuando llegó en 2012, era un gran desconocido para toda Arequipa. El año anterior, en el 2011, Melgar había salvado la categoría con un gol en los últimos minutos ganando a Alianza Lima 3-2 en Arequipa y se pensaba que se venía lo peor, el descenso.

La directiva del expresidente, Henry Bustinza, ansiosa de salir del mal momento, trasladó la mirada hacia Argentina con reducido presupuesto para el 2012 y pensó en el Negro Julio Zamora, quien, a su vez, pidió a jóvenes con talento para el fútbol peruano. Ahí aparece el nombre de Bernardo Cuesta, quien militaba en Tiro Federal.

Le decían Mudo por tu timidez. Hoy es Bernie, “ídolo”, “goleador”. Cuesta, desde que llegó a Melgar, hizo 119 goles y la gente lo adora.

Luego de confirmar su partida al club Buriram de Tailandia, las muestras de afecto crecieron, tanto que, en una firma de autógrafos en el club Melgar, tuvo que decir basta, porque no daba más luego de atender por dos horas una larga fila de hinchas y fans, entre damas y varones.

“El cariño de la gente no se borra con nada, gracias a todos por sus muestras de afecto, que son conmovedoras; no solo para mí, sino para mi familia. Uno no pensó, al llegar a Arequipa, que alguna vez iba a ver banderas grandes en la tribuna con su cara, es emocionante”, dijo el goleador en una entrevista para La República. Reconoce que, cuando le mencionan a la familia, se quiebra: “Son mi vida, mi todo, gracias a ellos es todo. Mis tatuajes son de la familia. Lo que viví no acabará nunca”