Grande ha sido la sorpresa para los hinchas del Barcelona al conocer que el uruguayo Federico Valverde estuvo en la lista de posibles fichajes antes de que el Real Madrid se lleve al centrocampista.

Así lo ratificó Rodolfo Catino, vicepresidente del Peñarol, quien dijo que Federico Valverde le interesó a varios clubes europeos desde que era más joven.

Federico Valverde estuvo en el radar del Arsenal y del Manchester United, pero finalmente fue el Barcelona fue quien consultó por él. No obstante, no existió un acuerdo con el jugador. “Barcelona no quiso pagar el precio que pedíamos por él, no se acercaban a esa cifra. Se perdieron a una gran jugador por no hacer ese esfuerzo económico”, dijo Rodolfo Catino en ‘AS’.

“El Madrid apostó mucho por Fede porque Juni Calafat le había visto algo especial. Pagaron los 5 millones y las otras variables que no se pueden contar. Se ha demostrado que acertaron por completo en su incorporación”, agregó el directivo de Peñarol.

Además, Rodolfo Catino comparó al joven del Real Madrid con los máximos exponentes del fútbol ‘charrúa’. “Valverde va a ser Balón de oro. Es uno de los grandes jugadores que nos ha dado esta tierra, además de Luis Suárez y Diego Forlán”, precisó sobre Federico Valverde. “No sé si este año o dentro de dos, pero lo va a ser porque tiene una elegancia que nadie más conserva”, sentenció.