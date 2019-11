Universitario: Raúl Leguía acusó a Carlos Moreno de ser “la pantalla de una organización delictiva”

El administrador de Universitario de Deportes Raúl Leguía realizó una fuerte acusación contra su antecesor, Carlos Moreno, durante la presentación del balance económico que dejó la gestión anterior. Además, la cabeza de 'Solución y desarrollo" se refirió al tema Comizzo y al futuro del club.

“Hemos encontrado 39 millones de soles en deuda corriente. Carlos Moreno no manejaba el club, él no tenía ni una oficina en el Monumental. Él era una pantalla de una organización delictiva que ya ha sido denunciada en la Fiscalía. Quien manejaba toda la administración era Gremco" disparó Leguía.

El administrador también acusó al acrededor crema: "Gremco buscaba hacer ‘caja’ con el cuadro de Universitario”.

La salida de Comizzo

Raúl Leguía también se refirió a la polémica salida de Ángel Comizzo de la dirección técnica merengue: “El tema del Sr. Comizzo no pasa por una situación amical o profesional, pasa por un tema económico. Nosotros no podemos ser irresponsables en ofrecer algo que no podremos pagar. Esa irresponsabilidad no la vamos a cometer”.

El administrador respondió a la ola de críticas en redes sociales, generadas luego que el argentino decidiera no renovar. “Las redes las respeto, pero quienes nos eligieron a nosotros es la Junta de Acreedores, si a alguien no le gusta que el señor Comizzo se va, es que desconoce la situación económica. Nosotros nos debemos a una Junta de Acreedores y si hemos regresado es por un tema técnico de lo que hicimos el 2015-16, bajamos la deuda en un año y ocho meses”.

“Yo no he venido a Universitario para gustarle a las personas, Solución y Desarrollo ha llegado para hacer un trabajo de gestión empresarial” sentenció.

Como se recuerda, Ángel Comizzo decidió no renovar con Universitario luego que la administración le ofreciera un pago menor al acordado y al que percibía desde su llegada.