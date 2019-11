Ver partidos de HOY, sábado 30 de noviembre de 2019: Hora y canal para ver los encuentros de todas las ligas

En los partidos de HOY, sábado 30 de noviembre de 2019 se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Premiere League, Serie A de Italia, Bundesliga, La Liga, Superliga Argentina y Liga MX.

No te pierdas los encuentros entre el Chelsea vs West Ham United, Liverpool vs Brighton & Hove Albion, y Bayern de Múnich vs Bayer Leverkusen. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy por liga de fútbol | sábado 30 de noviembre de 2019

Partidos de hoy: Premier League

7:30 Newcastle United vs Manchester City RESUMEN (2-2)

10:00 Burnley vs Crystal Palace (0-0)

10:00 Chelsea vs West Ham United (0-0)

10:00 Liverpool vs Brighton & Hove Albion EN VIVO (2-0)

10:00 Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth (1-0)

12:30 Southampton vs Watford

Partidos de hoy: La Liga

7:00 Deportivo Alavés vs Real Madrid RESUMEN (1-2)

10:00 Real Sociedad vs Eibar (1-1)

12:30 Mallorca vs Real Betis

15:00 Valencia vs Villarreal

Partidos de hoy: Serie A de Italia

9:00 Brescia vs Atalanta (0-2)

12:00 Genoa vs Torino

14:45 Fiorentina vs Lecce

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Hoffenheim vs Fortuna Düsseldorf (1-0)

9:30 Hertha BSC vs Borussia Dortmund (1-2)

9:30 Köln vs Augsburg (0-1)

9:30 Paderborn vs RB Leipzig (0-3)

12:30 Bayern München vs Bayer Leverkusen

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15:35 Estudiantes vs Atlético Tucumán (0-1)

Boca Juniors vs Argentinos Juniors EN VIVO 17:40

19:45 Newell’s Old Boys vs River Plate

Partidos de hoy: Liga MX 2019

20:00 León vs Morelia

22:05 Querétaro vs Necaxa

Partidos de hoy sábado 30 de noviembre de 2019

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Always Ready vs Aurora

19:00 Oriente Petrolero vs Royal Pari

Venezuela - Primera División

17:00 Deportivo Táchira vs Deportivo La Guaira

Brasil - Brasileirão

17:00 Ceará vs Atlético PR

17:00 Botafogo vs Internacional

Paraguay - Division Profesional

18:00 Deportivo Santaní vs River Plate

Inglaterra - FA Cup

10:00 Portsmouth vs Altrincham (0-0)

10:00 Kingstonian vs Fylde (0-1)

10:00 Forest Green Rovers vs Carlisle United (0-0)

10:00 Shrewsbury Town vs Mansfield Town (0-1)

10:00 Oldham Athletic vs Burton Albion (0-1)

10:00 Cheltenham Town vs Port Vale (1-0)

10:00 Walsall vs Oxford United (0-0)

12:30 Eastleigh vs Crewe Alexandra

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: sábado 30 de noviembre de 2019

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, sábado 30 de noviembre de 2019, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports