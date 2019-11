River vs. Newell’s EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver partido por Superliga Argentina

River Plate vs. Newell’s Old Boys EN VIVO | Ver River vs. Newell’s Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | HOY se enfrentan (EN DIRECTO vía Fox Sports 2 y TNT Sports) por la jornada 15 de la Superliga Argentina 2019-2020.

Este atractivo compromiso del fútbol argentino tendrá lugar en el estadio Marcelo Bielsa y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, las polémicas, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega River Plate vs. Newell’s por la Superliga Argentina?

La transmisión del River vs. Newell’s EN VIVO, dos históricos clubes de la Superliga Argentina que se verán las caras por segunda vez en el año, iniciará a las 9:45 p. m. (hora de Argentina). A continuación, te dejamos los horarios para que no te pierdas este cotejo del fútbol argentino:

México - 6:45 p. m.

Perú - 7:45 p. m.

Ecuador - 7:45 p. m.

Colombia - 7:45 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Nueva York y Washington D. C.) - 7:45 p. m.

Venezuela - 8:45 p. m.

Bolivia - 8:45 p. m.

Paraguay - 9:45 p. m.

Chile - 9:45 p. m.

Uruguay - 9:45 p. m.

Brasil - 9:45 p. m.

Newell’s Old Boys tiene ganas de reencontrarse con la victoria en este partido de la Superliga Argentina tras haber perdido su último partido contra Argentinos Juniors por un marcador de 1-0. Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido en seis de los 13 encuentros jugados hasta la fecha y han logrado encajar 18 tantos a favor y 13 en contra.

Respecto al equipo visitante, River Plate —que dejó escapar su segundo título consecutivo de Copa Libertadores— sufrió una derrota ante Rosario Central en el último partido (1-0), por lo que espera acabar con su mala racha y redirigir su trayectoria en el torneo.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, Newell's Old Boys ha vencido cinco veces, ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado una vez en siete partidos jugados hasta ahora, por lo que se muestra como un equipo sólido en su estadio, consiguiendo la mayor parte de los puntos disputados.

A domicilio, River Plate tiene un balance de cuatro victorias y dos empates en seis encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que puede considerarse como un rival más que peligroso fuera de su estadio, donde logra una gran parte de los puntos.

Los datos sobre los encuentros en este estadio entre ambos equipos en la Superliga Argentina indican que Newell’s ha conseguido ganar en ocho ocasiones a River, mientras que este ha ganado tres veces, y en los dos partidos restantes los rivales sellaron un empate. El último partido que jugaron la Lepra y el Millonario en este torneo tuvo lugar en marzo de 2019 y finalizó con un resultado de 4-2 favorable a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla de posiciones de la Superliga Argentina, podemos ver que el equipo visitante está por delante de Newell’s Old Boys con una diferencia de tres puntos. El equipo de Frank Kudelka llega al encuentro en décima posición y con 21 puntos antes del encuentro. Por su lado, River Plate tiene 24 puntos y ocupa la quinta posición en la clasificación.

¿En qué canal ver partido River Plate vs. Newell’s por la Superliga Argentina?

Para no perderte los pormenores del River vs. Newell’s EN VIVO por la Superliga Argentina, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión:

Argentina: TNT Sports EN VIVO, Fox Sports Premium, Fox Sports Play

Perú: Fox Sports 2, Fox Sports Play

Bolivia: Fox Sports 2, Fox Sports Play

Brasil: Fox Sports Brasil, Fox Sports Play

Chile: Fox Sports 2, Fox Sports Play

Colombia: Fox Sports 2, Fox Sports Play

Ecuador: Fox Sports 2, Fox Sports Play

Paraguay: Fox Sports 2, Fox Sports Play

Uruguay: Fox Sports 2, Fox Sports Play

Venezuela: Fox Sports 2, Fox Sports Play

River Plate vs. Newell’s: pronóstico y/o apuestas del partido por Superliga Argentina

Te Apuesto: Newell’s Old Boys (3.75), empate (3.10), River Plate (1.88)

Inkabet: Newell’s Old Boys (4.30), empate (3.30), River Plate (1.95)

Betsson: Newell’s Old Boys (3.95), empate (3.20), River Plate (1.99)

Bet365: Newell’s Old Boys (4.20), empate (3.40), River Plate (1.90)

Alineaciones probables del partido River Plate vs. Newell’s por la Superliga Argentina

Newell’s Old Boys:

Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Lucas Villarruel, Julián Fernández y Mauro Formica; Luis Leal, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez.

River Plate:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Paulo Díaz o Marcos Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás de la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.