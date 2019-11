Liverpool vs. Brighton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 14 de la Premier League, este sábado 30 de noviembre, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN (Latinoamérica), Sky HD, ESPN Play y LFCTV GO.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Liverpool vs. Brighton EN VIVO: ¿Cómo llegan los Reds?

El Liverpool está imparable en la Premier League, ha sumado cuatro triunfos consecutivos en sus últimas presentaciones. En la liga inglesa es el amo y señor con 8 puntos por encima de su más inmediato perseguidor, el Leicester City.

El equipo de Klopp es líder en la tabla de posiciones con 37 puntos, llega al Liverpool vs. Brighton con un empate a cuestas frente a Nápoli por la la Champions League a mitad de semana.

Liverpool de local en Anfield

Los números del Liverpool como local son sencillamente perfectos, ha ganado los 6 partidos que ha jugado.

La mayoría de goles de los Reds están llevando la firma de Sadio Mané, con 8 dianas y Mohamed Salah con 6.

Liverpool vs. Brighton EN VIVO: ¿Cómo llega el Albion?

En cuanto al Albion, llega de capa caída al Liverpool vs. Brighton, en sus últimas dos presentaciones solo saboreó la derrota. Actualmente se encuentra en la posición 12 con 15 unidades, principalmente debido a sus resultados como local que son bastante mejores que cuando juega fuera de casa.

El balance del Brighton como visitante deja bastante que desear, con 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas. Neal Maupay con 4 goles está siendo el referente ofensivo del club del Albion.

Liverpool vs. Brighton EN VIVO: últimos partidos de los Reds

- Liverpool 1-1 Nápoles

- Crystal Palace 1-2 Liverpool

- Liverpool 3-1 Manchester City

- Liverpool 2-1 Genk

- Aston Villa 1-2 Liverpool

Liverpool vs. Brighton EN VIVO: últimos partidos The Albion

- Brighton 0-2 Leicester

- Manchester United 3-1 Brighton

- Brighton 2-0 Norwich

- Brighton 3-2 Everton

- Aston Villa 2-1 Brighton

Hora del partido Liverpool vs. Brighton EN VIVO por la Premier League

- Perú: 10:00 a.m.

- México: 9:00 a.m.

- Colombia:10:00 a.m.

- Ecuador: 10:00 a.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 10:00 a.m.

- Venezuela: 11:00 p.m.

- Bolivia: 11:00 p.m.

- Paraguay: 12:00 p.m.

- Chile: 12:00 p.m.

- Argentina: 12:00 p.m.

- Brasil: 12:00 p.m.

- España: 4:00 p.m.

- Italia: 4:00 p.m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Brighton EN VIVO GRATIS por la Premier League?

Si deseas seguir el Liverpool vs. Brighton EN VIVO, duelo por la jornada 14 de la Premier League, tendrás que engancharte a la señal de ESPN (para toda Latinoamérica).

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, DAZN

Canadá DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica Sky HD

República Dominicana RUSH, Sky HD

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador Sky HD

Alemania Sky Go, Sky Sport 1 HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, NOW TV

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico RUSH

Estados Unidos SiriusXM FC, NBC Sports Gold

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina