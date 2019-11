A poco de disputar la primera semifinal de la Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal, uno de los elementos principales del cuadro blanquiazul se vio involucrado en tema extra deportivo, que acaso ¿podría sacarlo del encuentro decisivo?

Pedro Gallese fue protagonista de portadas alejadas del deporte rey, por lo cual se señaló que eso afectaría su presencia en el partido de ida que se realizará este domingo en el Estadio ‘Matute’ de La Victoria.

Precisamente, en el pograma ‘Al Ángulo’ se encendió el debate sobre el merecimiento o no del portero de la selección peruana en el duelo entre Alianza Lima vs. Cristal, en el cual, Pedro García manifestó que sería lamentable no verlo en el once de Bengoechea.

"Sería penoso y vergonzoso que después de tapar todo el año sostenidamente en Alianza, no tape en un partido importante de la campaña por un tema extra futbolístico”, expresó el comentarista de Movistar Deportes.

Por su lado, Diego Rebagliati aseguró que entendería las razones para no sentirse apto de jugar. “Sería una consecuencia terrible del acto. Pero, sería entendible si no se siente preparado, si habla con el profesor y le dice que su cabeza está en otro lado”. enfatizó el exjugador.

Por su lado, el entrenador de Alianza Lima Pablo Bengoechea habría reafirmado su confianza con Pedro Gallese de cara al encuentro de este domingo 1 de diciembre.