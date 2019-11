Alianza Lima: Respaldo íntimo

A puertas de un trascendental partido, Pablo Bengochea protege la interna de su equipo. “Los temas personales y privados lo hablamos del portón para adentro”, así el técnico de Alianza Lima cerró el tema Pedro Gallese, quien ocupó en los últimos días las portadas de los periódicos de espectáculos por protagonizar un video junto a una mujer que no era su esposa.

Aquel hecho quedó de lado para el estratega íntimo, quien dejó en claro que el también golero de la selección nacional cuenta con su respaldo e integrará el once titular blanquiazul este domingo ante Sporting Cristal en un duelo por las semifinales de la Liga 1. “Yo no soy nadie para juzgar a alguien. Hay jugadores que juegan con problemas y los tratamos, problemas con los matrimonios, con la familia. Es mediático o no. Si hay cosas que perjudican al grupo, las intentamos solucionar. Nosotros ya lo tratamos en la mañana”, dijo y negó los rumores que aseguraban que el arquero podría quedarse en la banca.

Es preciso destacar que, durante la semana, el ‘Profesor’ probó a Gallese en el equipo titular, junto a Carlos Beltrán y Hansell Riojas. A esta lista se suma Kevin Quevedo, el goleador del equipo íntimo, que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Una historia distinta

La posible vuelta de Emanuel Herrera al primer equipo celeste, tras una larga ausencia por lesión, no es un tema menor para el técnico uruguayo, quien una vez más hizo gala de su trabajo y dejó en claro que tienen muy bien estudiado a su próximo rival.

“Se van a enfrentar dos equipos muy buenos. Cristal con muchas variantes en todas sus líneas, tiene a un Christofer Gonzales, quien también puede jugar por banda. Y arriba está Palacios, Pacheco, Sandoval y posiblemente a Herrera, quien no creo que inicie las acciones. Conocemos todo lo de Cristal, trataremos de no darle espacios y marcar no solo al que recibe sino también al que sirve. Sin duda nos estamos preparando para enfrentar al mejor Cristal”, agregó para luego hacer hincapié en que esta será una final distinta a la del año pasado.

“Nada ni nadie podrá cambiar lo que sucedió en el 2018. Solo puedo decir que, a diferencia de esa final, hoy llegamos en igual de fuerzas, tomando en cuenta que el año pasado Alianza tuvo un desgaste por el hecho de jugar ante Melgar, mientras que Cristal clasificó de frente a la final. Más allá de ello, nada de lo que sucedió en el 2018 tendrá solución”, finalizó. Los íntimos agotaron las entradas para el duelo en Matute, por lo que sin duda la fiesta está asegurada.

