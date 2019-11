Presidente de UTC aclaró el panorama del supuesto acercamiento de Navarro con Universitario

A pesar de que todavía no termina la Liga 1 Movistar 2019, UTC ya empezó a reforzarse de cara a la temporada 2020. Es por ello que su primer fichaje fue Franco Navarro, quien vuelve a tomar las riendas del equipo cajamarquino tras ser despedido en septiembre.

Pese a que el elenco de Cajamarca confirmó el regreso del popular Pepón en su cuenta de Facebook, Universitario de Deportes ha empezado a hacer las gestiones para que el técnico peruano sea el encargado de reemplazar a Ángel Comizzo.

Ante esto, el presidente de UTC, Joaquín Ramírez, manifestó que Franco Navarro no le ha dicho nada sobre el supuesto acercamiento con Universitario y que le causa sorpresa que no haya confirmado su regreso al club cajamarquino.

“Me extraña que Franco (Navarro) no haya confirmado que está con nosotros porque eso ya está concluido hace algunos días. Hoy hemos estado trabajando sobre los refuerzos. Tiene contrato firmado”, dijo el mandamás de UTC en una entrevista con Las Voces del Fútbol.

Sobre una supuesta ida de Franco Navarro a Universitario

“Es un gran amigo, un gran hermano, más prevalece eso que cualquier contrato o alguna penalidad. Pero repito que he estado con él hace algunas horas y no me ha dicho nada sobre una oferta de Universitario”, sentenció Joaquín Ramírez.