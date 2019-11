El Comité Olímpico Internacional desmintió la versión del Comité Olímpico Peruano, que aseguró semanas atrás que se corría el riesgo de que los deportistas nacionales clasificados a Tokio 2020 podrían quedarse sin Juegos Olímpicos, esto debido a una supuesta intervención política por parte del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte ante la Junta Directiva del COP.

Y es que, como se recuerda, la Segunda Sala del Consejo Superior aceptó la denuncia interpuesta por la Federación Deportiva de Andinismo y Deportes de Invierno en la que demandan a Pedro Del Rosario (actual presidente del COP) por no haber inscrito a Ornella Oettl y Jeremy Denat, dos deportistas nacionales, en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018.

“Lo peor que pueda pasar es que el COP no pueda participar, pero el COI va a proteger al atleta, al deportista que siempre lo hace y los va a llevar a los Juegos Olímpicos si es que ocurriera una suspensión. Yo dudo que ocurra, pero si eso pasara, el atleta va a ir en representación del Comité Olímpico Internacional, desfilará con la Bandera Olímpica y le tocarán el Himno Olímpico en lugar del Himno Peruano”, señaló Iván Dibós, miembro del COI, a elpoli.pe.

“Si el Consejo Superior sanciona a Pedro del Rosario, no perjudicaría a los deportistas. Me dijeron que el Sr. Del Rosario había dicho que él es el representante del COI en el Perú y no sé desde cuándo. El representante del COI, desde hace 37 años, soy yo”, agregó.