La buena temporada de Jean Deza en UTC generó que muchos equipos se interesen por su contratación antes de finalizar el año. Al interés conocido de Universitario, el delantero ahora confirmó que se reunió con dirigentes de Sporting Cristal.

El popular ‘ratón’ señaló que el acercamiento se dio para escuchar la propuesta del club rimense de cara a la temporada 2020, pero que aun no toma una decisión concreta sobre su futuro.

El delantero, en una entrevista a Movistar Deportes, habló sobre cómo se filtró la oferta de Universitario, la polémica sobre su ‘blooper’ ante los cremas que generó controversia por un supuesto favorecimiento y las conversaciones con Sporting Cristal.

“Tuve conversaciones con la 'U' en junio o julio. Me llamaron unos dirigentes que querían contar conmigo, pero yo en agradecimiento a Franco Navarro les dije que me quedaría en UTC hasta fin de año”, contó.

Sobre el conjunto bajopontino, confirmó los acercamientos. “Me reuní con Sporting Cristal, pero también he quedado en juntarme con Franco Navarro. Él fue quien confió en mí y me ayudó a entender lo que debía corregir. Le debo mucho”, indicó. El atacante agregó que espera ‘romperla’ en un club para volver a Europa. “Ese es mi objetivo”, enfatizó.

Acerca de los trascendidos sobre su acercamiento a Universitario de Deportes justo días antes de enfrentarlos con UTC, Deza indicó que lo agarró con sorpresa y reveló cómo tomó el error cometido.

“No sé cómo se filtró esa información y justo me pasa eso (el error en el gol) que por no reventar quise jugar con Erick (Delgado) y la agarré mal y llegó Quintero. En el primer tiempo no quise ni ver mi celular porque me dije eso debe estar que quema y felizmente pudimos empatar y me fui a mi casa como si hubiese ganado”, sostuvo el futbolista.