Ricardo Gareca: “Boca me pidió referencias”

Ricardo Gareca convocó a una conferencia de prensa para hacer un balance del año sin imaginar que nos aclararía un poco más el panorama en cuanto al futuro del goleador de la selección nacional, Paolo Guerrero.

El técnico de la Bicolor no dudó en contar que Boca Juniors le pidió referencias sobre el hoy delantero de Internacional de Porto Alegre. “Boca sí me pidió referencias por él, no tanto en lo futbolístico porque en ese aspecto ya se sabe, sino más bien cómo es él”, aseguró e hizo pública su alegría por el interés del cuadro ‘xeneize’ por el ‘Depredador’.

“Me gustaría que Paolo milite en Argentina, un club del tamaño de Boca Juniors, él mantiene siempre el nivel de competencia, milita siempre en los mejores equipos brasileños y si se le da la posibilidad de llegar a un club grande y con una historia mucho más rica, me agradaría pero son decisiones de él. Creo que encajaría sin ningún tipo de problema”, agregó el ‘Tigre’ para luego hacer hincapié en que el cambio le hará bien a su carrera y como consecuencia a la Blanquirroja.

“El desafío de él es seguir poniéndose metas, objetivos, está en condiciones de poder hacerlo. No solo se va a sentir beneficiado él sino que nos vamos a sentir beneficiados todos. De acuerdo al conocimiento que tenemos de él, creemos que va a ir por más”, señaló.

Balance positivo

Luego el ‘Tigre’ se volcó al análisis del 2019. “Creo que el balance lo tenemos que dividir en dos partes, nosotros en lo que se refiere a una competencia oficial, la Copa América, fue muy buena la participación nuestra y en lo que se refiere a los amistosos en fecha FIFA fue una temporada irregular, tenemos que mejorar en ese aspecto. A lo largo del año quedaron cosas buenas y otras por mejorar, por seguir creciendo”.

Cueva volverá

Fue inevitable preguntarle al estratega argentino sobre la realidad de Christian Cueva y Carlos Zambrano. El primero fue relegado del primer equipo de Santos y busca nuevo equipo, mientras que el defensa no tiene continuidad en el Dinamo.

“Les tocó vivir a lo largo del año situaciones bastante particulares, para el próximo año deben revertir esta situación, es fundamental para la selección. Cueva está para una liga en el extranjero, son muchachos jóvenes como para retornar. Si me dices que no tiene más opción de jugar prefiero que venga (torneo local) a que esté parado. Me gustaría que se mantengan en el exterior”.

Listos para Eliminatorias

Las Eliminatorias a Qatar 2022 se inician en marzo y para el ‘Tigre’ Perú está listo para iniciar ese largo camino. “Estamos bien, vamos a llegar bien a la eliminatorias, estamos mejor parados para esta que a la que arrancamos. Eso no garantiza resultados pero estoy acostumbrado a mirar las cosas con optimismo”.

Sabía que...

Sincero. Gareca aclaró las razones por las que no aceptó jugar con otra selección tras la cancelación de Chile. “Me parecía inapropiado por la gente. El gasto para presenciar un Perú-Chile no estaba relacionado con otro”.