Los hinchas de Alianza Lima podrían disfrutar de la presencia de Pedro Gallese en esta últimas semanas de la Liga 1 Movistar. Y es que, según el propio guardameta de 29 años, su futuro no está del todo claro y podría volver a la Liga MX de México.

Pedro Gallese recordó en una entrevista con Fox Sports Radio Perú que tiene contrato con los Tiburones Rojos de Veracruz hasta junio del próximo año, por lo que podría irse de Alianza Lima si el club dueño de su carta pase desea contar con él próximo año. Markarián acerca de presunto interés de Universitario: “No tengo idea de lo que me están hablando”

“Todavía no me he puesto a pensar en mi futuro. Tengo contrato con Veracruz hasta junio del próximo año. Yo ahora estoy pensando en terminar de la mejor manera el campeonato con Alianza Lima", dijo el popular Pulpo.

"Quiero salir campeón y luego me sentaré con las personas indicadas para ver mi futuro”, agregó Pedro Gallese en conversación con Fox Sports Radio Perú.

Si bien Pedro Gallese atraviesa por un momento complicado en lo personal, el técnico Pablo Bengoechea tiene la intención de ponerlo de titular en la primera semifinal entre Alianza Lima y Sporting Cristal, el cual se jugará este domingo en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).