En los partidos de HOY, viernes 29 de noviembre de 2019, se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de La Liga, Bundesliga, Superliga Argentina, Brasileirão, entre otras. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Viernes 29 de noviembre de 2019

La jornada de este viernes 29 de noviembre, llega con emocionantes encuentros de las ligas de España, Alemania, Argentina, Brasil, entre otras. No te pierdas la transmisión en vivo del Schalke 04 vs FC Unión Berlín, Celta de Vigo vs Valladolid y Banfield vs Gimnasia y Esgrima LP a través del minuto a minuto que te trae La República Deportes.

Partidos de hoy: Bundesliga

14:30 Schalke 04 vs FC Unión Berlín

Partidos de hoy: La Liga

15:00 Celta de Vigo vs Valladolid

Partidos de hoy: Superliga Argentina

17:00 Banfield vs Gimnasia y Esgrima LP

19:10 Racing vs Defensa y Justicia

Partidos de hoy, viernes 29 de noviembre de 2019

Holanda - Eredivisie

14:30 Heerenveen vs Vitesse

Francia - Ligue 1

14:45 Olympique de Marsella vs Stade Brestois

Inglaterra - FA Cup

14:55 Maldon vs Tiptree vs Newport County

Portugal - Primeira Liga

15:30 Santa Clara vs Boavista

Brasil - Brasileirão serie B

17:15 Paraná vs Botafogo SP

19:30 Oeste vs Criciúma

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: viernes 29 de noviembre de 2019

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, viernes 29 de noviembre de 2019, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports