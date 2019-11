Manchester City vs. Newcastle EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se miden por décimo cuarta jornada de la Premier League 2019, este sábado 30 de noviembre, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), en el St. James Park.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Desportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Manchester City (3° con 28 puntos) se aseguró en concluir la primera fase de la Champions League como líder del grupo C, pese a no ser capaz de pasar en casa del empate (1-1) con el Shakhtar Donetsk, en un encuentro en el que el dominio del conjunto inglés no fue suficiente para contrarrestar la velocidad del brasileño Teté, que guió a su equipo a la conquista de un valioso punto.

Los ‘ciudadanos’ solo han ganado uno de los últimos tres encuentros que fue por 2-1 ante Chelsea por la última fecha de la Premier. Los dirigidos por Pep Guardiola no podrán contar con el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero estará de baja “varias semanas” por problemas musculares, y su presumible sustituto, el brasileño Gabriel Jesús aseveró que está “preparado” para llevar la responsabilidad del ataque.

Agüero, que tuvo que ser sustituido en el encuentro de la Premier League ante el Chelsea, disputado el sábado, tiene una lesión en el muslo y según indicó Guardiola en la víspera del partido de la Liga de Campeones ante el Shakhtar Donetsk ucraniano se perderá varios encuentros.

“Echaremos en falta a Sergio, hemos tenido algunos problemas con las lesiones pero le esperaremos. Mientras, tenemos a Gabriel Jesus y Raheem Sterling, que pueden jugar en esa posición. Estaremos un tiempo sin él”, dijo Guardiola tras la lesión del atacante argentino.

Por su parte, Newcastle (14° con 15 puntos) perdió 2-0 de visita al Aston Villa y cortó una racha de tres partidos sin perder con un empate y dos triunfos seguidos frente al Wets Ham y Bornemouth. Las ‘urracas necesitan una victoria en casa para alejarse de los puestos de descenso.

Manchester City vs. Newcastle EN VIVO: posibles alineaciones por la Premier League

Manchester City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Angeliño; Gundogan, Rodri, De Bruyne, Silva, Sterling, Gabriel Jesus.

Newcastle: Dubravka; Carroll, Fernández, Clark, Dummett; Willems, Almirón, Hayden, Shelvey, Saint-Maximin y Joelinton.