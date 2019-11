WWE SmackDown EN VIVO HOY viernes 29 de noviembre desde el Legacy Arena de Birmingham, Alabama con toda la resaca del Survivor Series 2019. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox (Estados Unidos) y Fox Sports 3 (Latinoamérica). Las incidencias con fotos y videos en Larepublica.pe.

‘The Fiend’ retuvo el Campeonato Universal el pasado domingo en Survivor Series tras vencer a Daniel Bryan; por lo que se espera que esta rivalidad continúe. Por otro lado, Bray Wyatt presentará un nuevo integrante para el Firefly Fun House, el cual se rumorea que sea uno femenino, Liv Morgan.

NXT fue el gran ganador de la Serie de los Sobrevivientes; sin embargo, el equipo masculino con Roman Reigns a la cabeza fue el último en conseguir la victoria para la marca azul. El ‘Perro’ Mayor’ demostró que su alejamiento del ring es cosa del pasado y tras varias semanas peleando ya podría incursionar hacia un título.

The New Day no pudo triunfar en la amenaza triple entre los campeones en pareja de cada marca; The Viking Raiders (Erik & Ivar) fueron los que vencieron. Big E y Kofi Kingston lanzarán un reto abierto a la división por los títulos y lo más probable es que Dolph Ziggler & Robert Roode salgan en escena para hacerles frente.

Con respecto a las mujeres, Sasha Banks tampoco pudo ganar a pesar de que quedó última mano a mano con Rhea Ripley. Su amiga, Bayley, también perdió en el último combate de la noche; a pesar de ello podría salirle una nueva contrincante a la vigente campeona femenil.