Hinchas aliancistas crean colectivo para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad

Que el fútbol saque lo mejor de ti. El deporte rey trasciende de un campo de juego y de 22 futbolistas. Tiene hinchas que están muy comprometidos con labores de ayuda social y que -con pensamiento lúcido- se percatan que es un gran actor social, siempre listo para romper barreras y unir a las comunidades.

Por ejemplo, Primero Buenos Amigos, colectivo conformado por hinchas de uno de los equipos más tradicionales del país, Alianza Lima, tiene proyectado realizar ayudas benéficas a personas en situación de vulnerabilidad en el país.

Su presidente y vicepresidente, Frei Vivar y Roberto del Carpio, nos cuentan que más allá de caer en un asistencialismo –también válido de todas formas-, Primero Buenos Amigos intenta apoyar a comunidades a largo plazo.

Conversamos con dichos dirigentes para saber más de esta iniciativa filantrópica.

PUEDES VER Hinchas de Alianza Lima agotaron las entradas para la primera semifinal ante Sporting Cristal

-¿Cuéntenme sobre sus inicios de Primeros Buenos Amigos?

Frei Vivar: Somos un grupo fundado hace apenas unos meses. PBA nace desde las redes sociales (hinchas de Alianza Lima). Primero nos juntamos para jugar una pichanga y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común más allá del hinchaje de Alianza Lima.

Con el tiempo hemos ido ideando de qué otra forma podríamos fomentar el aliancismo. Si bien hay muchos grupos que lo fomentan, vimos que había un vacío dentro de la sociedad futbolera que es el trabajar por las personas con discapacidad o situación de vulnerabilidad, llámese personas con algún tipo de enfermedad crónica severa en situación de orfandad o personas que han sido maltratadas, niños o adultos en situación de abandono. Nosotros vimos que podíamos hacer ayuda social, pero no solo por una vez, sino hacerlo de forma permanente.

Roberto del Carpio: Nuestro público objetivo no tiene camiseta. […] Sin importar la camiseta que tenga como colectivo vamos a buscar apoyar a todas esas personas.

El fútbol en el Perú ha apoyado bastante a la ruptura de clases sociales desde sus inicios. […] Nuestra idea es que se pueda ver que los hinchas del fútbol de un equipo particular tan grande son capaces de otra cosa, que no son todos vándalos, sino que pueden hacer ayuda social.

-¿Es un proyecto que busca ayudar a personas a largo plazo? ¿No es así?

F.V.: Nosotros buscamos no solo llevar un tema de ayuda social a quienes necesitan, sino también ser un motor de cambio, darles la posibilidad a esas personas que tengan talleres productivos o charlas que les pueda permitir a ellos solventarse o autosustentarse o generarse algún tipo de recursos, porque la idea no solo es darles pescado, sino enseñarles a pescar.

No vamos a cambiar evidentemente la realidad de las personas a quienes ayudamos; lo que buscamos es darles una oportunidad para que tengan una mejor calidad de vida.

-¿Cuál es la primera actividad que realizarán?

F.V.: Estamos haciendo un show navideño, chocolatada y entrega de regalos para los niños del cerro Chacón de Villa María del Triunfo. Son 300 niños aproximadamente y el lugar es de muy bajos recursos, que está ubicado en la parte alta de Ticlio chico.

Vamos a ir principalmente para apoyar a los niños, pero vamos también a llevar ayuda a los padres. Estamos llegando a zonas donde generalmente no llega la ayuda (el bus solo llega hasta un punto y luego hay que subir caminando unos diez minutos con las cosas) y la gente tiene una gran necesidad. Para ese fin estamos recaudando fondos.

R.C.: PBA No será una asociación que va a ayudar esta navidad y todo quede allí. Nosotros estamos implementando un cronograma para que antes de enero ya tener proyectado lo que vamos a hacer desde enero a diciembre de 2020. Hay una junta directiva que se está encargando para esto. […] Tenemos actividades para el friaje, campaña escolar y esto será sostenible en el tiempo.

F.V.: También incluye una campaña de salud. En Primeros Buenos Amigos hay médicos y enfermeros; ellos no solo ofrecerán su tiempo y su capacidad, sino también van a comprometer a otros médicos –no solo aliancistas- a que podamos llegar a algunas zonas como el cerro Chácon.

Estamos coordinando también con una escuela de estilismo para que vayan a cortarles el cabello a los niños, y no solo por un tema de look, sino de limpieza para evitar la pediculosis.

-¿Cuántas personas integran Primeros Buenos Amigos?

R.C.: Somos 68 personas en la actualidad, pero tenemos colaboradores de segundo grado con lo que se llega a 107.

-¿Es un requisito ser hincha de Alianza Lima para ser miembro del proyecto?

F.V.: Sí, por una razón muy básica; si bien nosotros no tenemos color de camiseta para ayudar (no vamos a dejar de ayudar a un hincha de otro equipo), pero nuestro nombre tiene que ver mucho con el aliancismo porque nos identificamos con Alianza Lima. Amamos al club y sus principios son el amor, la pasión y la humildad; no digo que nadie más lo tenga, pero entendemos nosotros de una misma manera el tema de la ayuda y vivimos el aliancismo por igual.

No estamos cerrando las puertas a algún momento hacerlo, pero nosotros somos Primero Buenos Amigos y luego le damos al balón. Lo que sí nos encantaría es que, así como se replican muchas cosas en el fútbol, los hinchas de otros clubes tengan la iniciativa de nosotros; mientras más gente hay ayudando es mejor para todos.

-¿Hay profesionales de todas las materias en el proyecto?

F.V.: Hay abogados, médicos, psicólogos, economistas, ingenieros, contadores, comunicadores, etc.

Hemos tratado de ubicar a las personas de manera que los que lideran un equipo de trabajo, se les encargue una tarea muy cercana a los que ellos analizan el día a día. Por ejemplo tenemos un área de casos sociales y el delegado es un psicólogo, y los que están a cargo de logística, tres de ellos trabajan en ello en empresas, etc.. Es importante que tengan experiencia.

-¿Qué significa Alianza Lima para cada uno de ustedes?

R:C: Es mucho más que un club deportivo o una institución ligada a ello. Es cultura, pasión, humildad, lucha social porque su historia está íntimamente ligada a las clases menos favorecidas, es el equipo del pueblo; más que ser hincha de un equipo de fútbol, soy hincha de una forma de vivir.

FV El aliancismo no se adquiere, se disfruta. Es un motor importante para poder hacer otras cosas relacionadas a nuestra historia. La historia de Alianza Lima es rica en temas vinculados a casos sociales o aspectos que tiene que ver con la sociedad, que creemos que algo que teníamos pendiente por hacer como hinchas era devolver a la gente, lo que ellos le han dado a Alianza Lima.

-Para obtener fondos vienen realizando una rifa, ¿verdad?

F.V.: Todas las donaciones han sido importantes. Se rifará un Smart tv- de AOC Perú, noches en hoteles de lujo en Miraflores, guantes autografiados de Leao Butrón, vales de consumo. Los premios han sido donados íntegramente.

-¿Los hinchas del fútbol ya saben del proyecto?

R.C.: Fuimos al Alianza Lima vs. Sport Huancayo a ofrecer las rifas. En la cola ya varias personas nos conocían a pesar de que nuestras redes sociales son relativamente nuevas, no tienen más de dos meses.

Además, Primero Buenos Amigos no se está haciendo conocido solo en hinchas de Alianza Lima, que es precisamente lo que queríamos lograr sin importar el color de la camiseta.

F.V.: Me pasó algo que me tocó. Tenemos una forma de venta de las rifas a distancia a través de WhatsApp. Nos escribió una señora diciendo que quería que le vendiéramos diez rifas y que apareciera el nombre de su hijo, pero él ya había fallecido. Nos dijo que seguro nosotros le pediríamos un DNI.

Eso nos conmovió por la forma en cómo lo explicó y le dijimos que ponga el nombre de su hijo y el DNI de ella abajo. Nos depositó y nos envió una foto de su niño; él sale con una camiseta de Alianza Lima cuando estaba llevando su tratamiento de cáncer. El niño ya no está con nosotros, pero la señora sabía que su hijo era aliancista y quiso ayudar. […] Son experiencias que nos llenan.

-¿Un mensaje para los amantes del fútbol?

R.C.: Esto es algo sin precedentes de la forma de cómo lo estamos organizando y pedimos que no solo hinchas de Alianza Lima, sino de otros equipos, puedan apoyar y poner nuestro grano de arena para que esta sociedad funciones mejor. Incluso, no necesariamente de la misma manera, sino que cada uno desde su tribuna y sus formas puedan notar que la necesidad no es cuestión de una fecha.

F.V.: Tenemos muchas formas de poder ayudar; la rifa es una de ellas, si no nos encuentran en el estadio ya que el torneo ya está terminando, tenemos un teléfono con el que se pueden comunicar con nosotros, que es el: 953776347. Ahí se pueden contactar para comprar las rifas o realizar alguna donación. Ninguna ayuda es corta, ni pequeña y estamos esperando que la gente sepa y vea que el proyecto no es de 10 o de 100, sino de todos los que tienen la buena voluntad de hacer algo para los que lo necesitan.