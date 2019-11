¿Regresa a casa? Universitario estaría interesado en Sergio Markarián [VIDEO]

Después que se supo de la partida de Ángel Comizzo, la dirigencia de Universitario de Deportes estaría barajando algunos nombres para cubrir la plaza del entrenador de los cremas para el 2020, encontrando a una posibilidad en nada menos que Sergio Markarián.

El exDT de la 'U' y la selección peruana es una opción atractiva para la dirigencia de los merengues, quienes buscarían la comunicación con el estratega uruguayo, según lo informó el programa deportivo de FOX Sports Radio.

Lo cual generó que la expectativa se centre en la respuesta de Sergio Markarián, quien aseguró desconocer que haya interés de Universitario, sin embargo, no negó que sea una posibilidad a futuro.

“No, no voy a comentar sobre eso. Le agradezco mucho la llamada, pero no tengo nada que informar y no quiero hacer ningún tipo de comentario sobre ello”, enfatizó el estratetega de 75 años al diario ‘Depor’.

Asimismo, el ‘Mago’ Markarián confesó que desea volver a dirigir un equipo, por lo cual se prepara. “Claro que sí. Me siento bien, con muchas ganas, renovándome metodológicamente. Me siento muy bien, gracias a Dios”, declaró.

De acuerdo con Alan Díez, en Universitario ven con buenos ojos la aproximación de Sergio Markarián, que antes ya fue cabeza del plantel de Ate en tres temporadas, 1993,1994 y 1995, obteniendo el título el primer año de su llegada.

Sin embargo, reconocen que es una opción que antes debe ser negociada para conocer si podría ser accesible el fichaje al DT.