Después de anunciarse de forma oficial que Ángel Comizzo no continuará en Universitario de Deportes, más de un integrante del elenco crema lamentó la noticia por la relación cercana que cultivó el entrenador argentino con sus pupilos.

Uno de los elementos más apenado por la partida de Comizzo es el juvenil Paulo de la Cruz, quien no pudo ocultar su sentir por el entrenador de 57 años, señalándolo como “su segundo padre”.

“Ángel Comizzo es como un segundo padre para mí. Más allá del fútbol, tengo una muy buena confianza con él. Me aconsejaba y me hablaba después de los partidos, es buena persona. Diría que ha sido el mejor entrenador que he tenido en mi carrera junto a Pedro Troglio, que me dio la oportunidad”, sostuvo en conferencia de prensa.

Y es que, Paulo de la Cruz regresó al primer equipo de Universitario desde mayo de este 2019, cuando Ángel Comizzo se instalaba al mando del cuadro crema, desde entonces el atacante apareció seguido en la nómina crema.

A diferencia de Nicolás Córdova, el exportero de River Plate depositó su confianza en el atacante de 20 años, incluyéndolo al equipo en 15 partidos de los 22 que disputó.

De esta manera, ‘Canchita’ de la Cruz espera que la directiva de Universitario tome una pronta decisión para anunciar al nuevo DT. “El técnico que venga vamos a recibirlo bien. Vamos a ver qué nos depara en la próxima temporada”, expresó el volante.