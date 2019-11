Quintero sobre su permanencia en la ‘U’: “Quiero quedarme pero tengo una oferta importante”

La preocupación invade a la afición de Universitario de Deportes luego de conocer que más de un elemento del equipo no continuaría en la temporada 2020, como el caso de Alberto Quintero, quien dejaría las filas merengues por una atractiva oferta de otro club.

El atacante panameño y Universitario tienen vínculo hasta finales del 2020, sin embargo, eso no asegura la continuidad de ‘Chiquitín’, ya que aseguró que evalúa cambiar de camiseta tras recibir una propuesta de un equipo nacional y otra del exterior.

El volante de 31 años reveló que tiene el deseo de cumplir con su contrato con el equipo de Ate, sin embargo, optaría por la opción más favorable salvo que la 'U’ haga una contra oferta.

“Yo la verdad que me queda un año más de contrato pero me ha llegado una oferta muy buena. Pero la verdad es que me quiero quedar en la 'U' por mi familia, por mis hijas, pero nosotros somos profesionales. Me debo a Universitario pero si llega otra oferta hay que evaluarla y el club también tiene que tener eso en consideración”, sostuvo Alberto Quintero.

El panameño no quiso entrar en detalle sobre los clubes que lo pretenden, pero comentó que se trata de un equipo del torneo local y otro del exterior.

“Hay del fútbol peruano y de afuera, espero que la 'U' haga su propuesta lo antes posible. Yo no estoy exigiendo mucho, yo pido estabilidad. Si una oferta de afuera o de aquí es mejor, espero que tomen la mejor decisión. Yo estoy tranquilo y siempre he puesto el pecho y he demostrado el cariño que le tengo a la institución”, dijo.

En cuanto al duelo de la semifinal entre Alianza Lima y Sporting Cristal, señaló que no tiene preferencias. “Yo no me debo a ninguna de esas instituciones por eso le deseo suerte al mejor porque el que gane se lo merece”, sentenció ‘Chiquitín’ Quintero.