Robert Moreno le respondió a Luis Enrique tras acusarlo de desleal: “Se me etiqueta por algo que no soy” [VIDEO]

El técnico catalán Robert Moreno respondió este jueves al entrenador de la selección de España, Luis Enrique Martínez, que le ha sustituido en el banquillo nacional, y se sintió dolido por las formas del discurso de éste el día anterior, ya que considera que se le etiqueta “con algo injusto, por algo” que no es.

"Es un momento desagradable. Esto no es lo que hubiera querido", dijo Roberto Moreno. "No se por qué (Luis Enrique) no me quiere en su equipo (técnico) y no sé si lo sabré nunca", comentó Robert Moreno, quien quiso responder a Luis Enrique porque "en este puzzle faltaban mis piezas".

En la víspera Luis Enrique Martínez tachó de "desleal" a Moreno para justificar que no iba a contar con el catalán para su equipo técnico. "La ambición sin medida no es una cosa que quiera que tenga nadie de mi staff", insistió el asturiano.

El estratega catalán comentó que antes de la reunión del 12 de septiembre, tuvo otro encuentro con Luis Enrique. “Allí me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquier en su posición hubiese hecho lo mismo, que estaba contento por cómo lo estaba haciendo y que se sentía orgulloso de mí”, explicó.

En su relato, Moreno dijo que una semana después de la concentración con la selección decidió verle para darle "un abrazo y transmitirle" su apoyo por todo lo que le había ocurrido con la hija de Luis Enrique.

"Mi sorpresa fue la respuesta: "Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Con el resto del staff, sí". Y este dato me parece muy importante". Y recuerda que ante esta situación, según palabras de Robert Moreno, el cuerpo técnico estaba “destrozado” preguntándole “qué había hecho mal”.

Con información de EFE.