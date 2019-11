Ver partidos de hoy jueves 28 de noviembre: Hora y canal para ver los encuentros de todas las ligas

En los partidos de HOY, jueves 28 de noviembre de 2019 se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Liga MX, Premier League y Europa League. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros. No te pierdas la transmisión del Manchester United vs Club Astana, y Arsenal vs Eintracht Frankfurt.

Partidos de hoy por liga de fútbol | jueves 28 de noviembre de 2019

Partidos de hoy: Europa League

10:50 Krasnodar vs Basel

10:50 Trabzonspor vs Getafe

10:50 Astana vs Manchester United

12:55 Young Boys vs Porto

12:55 Feyenoord vs Rangers

12:55 Saint-Étienne vs Gent

12:55 Oleksandria vs Wolfsburg

12:55 CSKA Moskva vs Ludogorets

12:55 Ferencváros vs Espanyol

12:55 İstanbul Başakşehir vs Roma

12:55 Wolfsberger AC vs Borussia M’gladbach

12:55 Beşiktaş vs Slovan Bratislava

12:55 Sporting Braga vs Wolverhampton Wanderers

12:55 AZ vs Partizan DAZN

15:00 Vitória Guimarães vs Standard LiègeNorte, …

15:00 Lazio vs CFR Cluj

15:00 Celtic vs Rennes

15:00 Arsenal vs Eintracht Frankfurt

15:00 Sevilla vs Qarabağ

15:00 F91 Dudelange vs APOEL

15:00 Malmö FF vs Dynamo Kyiv

15:00 Lugano vs København

15:00 Sporting CP vs PSV

15:00 Rosenborg vs LASK Linz

Partidos de hoy jueves 28 de noviembre de 2019

Partidos de hoy: Liga MX 2019

20:06 Santos Laguna vs Monterrey Fox Sports 2 Cono Norte

22:00 Tigres UANL vs América

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Always Ready vs Wilstermann

19:00 San José vs Sport Boys

Brasil - Brasileirão

17:30 Fluminense vs Palmeiras

18:00 Fortaleza vs Santos

18:30 São Paulo vs Vasco da Gama

19:30 Cruzeiro vs CSA

Colombia - Primera A

19:30 Deportivo Cali vs Alianza Petrolera

19:30 América de Cali vs Santa Fe

Ecuador - Primera A

15:30 Delfin vs Independiente del Valle

19:30 Macará vs Emelec

Paraguay - Division Profesional

16:00 General Díaz vs Guaraní

18:00 Olimpia vs Deportivo Capiatá

Uruguay - Primera Division

17:30 Nacional vs Rampla Juniors

Venezuela - Primera División

15:00 Caracas vs Deportivo Lara

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: jueves 28 de noviembre de 2019

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, jueves 28 de noviembre de 2019, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

