El nuevo equipo de Zlatan Ibrahimovic

El fútbol no se le escapa en ningún sentido a Zlatan Ibrahimovic. Pese a encontrarse sin equipo en la actualidad, el delantero confirmó este miércoles que se convirtió en copropietario del Hammarby, club tradicional que se encuentra en la máxima categoría de su país. Zlatan publicó en sus redes sociales una foto de la camiseta del Hammarby con su nombre en la parte posterior, lo que hizo pensar a más de uno sobre su posible llegada al equipo de la primera división del fútbol sueco.

El exariete del LA Galaxy obtuvo el 25% de las acciones del cuadro escandivano tras adquirir acciones de la empresa de organización de espectáculos estadounidense AEG, dueña del Hammarby y también del equipo norteamericano.

La conexión de AEG con el equipo de Suecia es la razón por la que el exdelantero de Paris Saint Germain y Manchester United obtuviera dicho porcentaje de las acciones del cuadro futbolístico en mención. ‘Ibra’ se quedó con el 50% de AEG, lo que lo convierte en accionista mayoritario del Hammarby.

“Voy a ayudar al Hammarby a ser el mejor equipo de Escandinavia”, afirmó Ibrahimovic al medio sueco Aftonbladet. El ariete, cuyo próximo destino se desconoce, aseguró que estará muy apegado al Hammarby cuando finiquite su carrera como jugador de fútbol. Pese a encontrarse ligado al club europeo, rechazó demostrar sus habilidades ahí. “Tengo ganas de trabajar en el fútbol desde otro ángulo, no solo desde el césped, aunque quizás pueda hacer algo ahí si no soy muy viejo, pero no como jugador en activo. Igual puedo ayudar en los entrenamientos”, sentenció ‘Ibracadabra’.