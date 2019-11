Tres razones de la salida de Ángel Comizzo de Universitario

Mientras el CV de muchos entrenadores empiezan a llegar, algunos nacionales y otros extranjeros -donde suenan Compagnucci, Grondona, Navarro, Grioni y hasta Pautasso-, de diferentes estilos de juego, en Universitario de Deportes dan por cerrado el ciclo de Ángel Comizzo.

Ayer por la mañana, en el entrenamiento se despidió de sus jugadores confirmando su decisión de no continuar luego de no llegar a un acuerdo con la directiva merengue, que le habría ofrecido un monto menor al que percibía. Hubo una nueva propuesta pero tampoco colmó las expectativas. Aquí analizamos las tres razones por las que no sigue.

Factor económico

Universitario es actualmente un club en proceso de reestructuración, por lo que debe controlar sus gastos y esto se vio en la propuesta que se le dio al técnico argentino. Incluso para la próxima temporada no le renovarían contrato a Alberto Rodríguez -no jugó en todo el año al estar recuperándose de una lesión- y a Pablo Lavandeira, que jugó 17 partidos. La llegada de Comizzo se dio con la anterior administración y ahora se buscará cortar algunos gastos para no caer en rojo. “También tiene que ver con un tema del club. La anterior administración nos ha dejado en una situación complicada”, ha dicho el administrador Raúl Leguía

Copa es la obsesión

A pesar de que el DT argentino hizo una buena campaña con Universitario, alcanzando la Copa Libertadores como Perú 4, la idea era estar en los Play Off para tentar ingresar de manera directa en la zona de grupos -que aseguraban 3 millones de dólares-. Con 17 partidos en el Clausura (9 victorias, 6 empates y 2 derrotas) y 5 partidos en la Copa Bicentenario (2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas), Ángel Comizzo cierra su segundo ciclo en el cuadro crema, luego de que en el 2013 saliera campeón.

Relación con la directiva

Algunos exabruptos con la prensa en conferencias pero también la tensa relación que tuvo con Jean Ferrari -gerente deportivo del club- en César Vallejo hace unos años y la poca sintonía con el administrador Raúl Leguía también se puso en la balanza. Ahora buscan un DT que esté dentro de su presupuesto y que tenga los objetivos del club claros.