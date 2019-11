La ‘brillante’ asistencia de un recogebolas del Tottenham para gol de Kane por Champions League [VIDEO]

Cuando el equipo juega de local, juegan todos. Y así lo entendió un joven recogepelotas del Tottenham que fue determinante para que su equipo anotara el 2-2 parcial a través de Harry Kane frente al Olympiacos de Grecia por Champions League. ¿Cómo lo hizo?

Una jugada forzada por la banda derecha por Lucas Moura terminó en lateral para los ingleses y el entrenador José Mourinho se percató que los visitantes habían quedado mal parados, por lo que solicitó inmediatamente que se jugara rápido.

PUEDES VER Con los tantos de Mbappé y Sarabia PSG empata al Madrid en menos de 5 minutos [VIDEO]

Afortunadamente, el héroe de la jornada, un anónimo asistente de balones, salió como una flecha a entregarle un nuevo balón a Aurier y éste, en un magistral lanzamiento al vacío, terminó dejando nuevamente en posición de ataque a Moura, esta vez sin marca encima y con toda la banda derecha a su disposición.

El alcanzapelota y el gol del Tottenham. Mourinho lo festeja con él. Todo suyo. pic.twitter.com/BxUVPXyAHx — Pablo Brunetto (@pablobrunetto) 26 de noviembre de 2019

Como no podía ser de otra forma, el volante desbordó y, como dicta el manual, sacó un potente centro rasante hacia atrás que fue conectado por Harry Kane con la contundencia necesaria para inflar las redes y provocar la locura en el Tottenham Hotspur Stadium.

Por supuesto, Mourinho corrió a celebrar con el principal artífice de la jugada, el joven recoge balones que incrédulo admiraba el estrechón de manos del portugués ante lo que significada un gol para el equipo de su ciudad. ¡Sueño cumplido!

El encuentro válido por la quinta jornada de la Champions League finalmente terminaría en victoria para los Spurs por 4-2.

PUEDES VER Juventus derrota a Atlético de Madrid por 1-0 y asegura su pase a octavos de Champions League

En conferencia de prensa, José Mourinho elogió al mozalbete y recordó sus días de juventud en los que ocupó la misma posición ayudando con la recuperación de los esféricos. Aseguró que para hacer lo que hizo este chico se tiene que estar “muy concentrado y metido en los que está sucediendo la cancha”.

Sin embargo, The Special One lamentó que al término del encuentro no pudiera dar con el pequeño héroe para llevarlo al vestidor de los jugadores. Con todo, el equipo se clasificó a los octavos de final de la justa europea con 10 de 15 puntos posibles. ¿Habrá sido su ángel de la guarda?