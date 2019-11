Partidos de hoy, miércoles 27 de noviembre de 2019: Conoce todos los equipos que juegan por esta fecha

En los partidos de HOY, miércoles 27 de noviembre de 2019, se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Champions League, Liga MX, Copa Argentina, Brasileirão, entre otros. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

PUEDES VER Conmebol publicó los audios del VAR de la final entre River Plate y Flamengo [VIDEO]

Partidos de hoy por liga de fútbol | Miércoles 27 de noviembre de 2019

La jornada de hoy, miércoles 27 de noviembre de 2019, trae diversos enfrentamientos por la Champions League y otras ligas latinoamericanas. No dejes de seguir el Barcelona vs Borussia Dortmund, Liverpool vs Napoli, entre otros partidos a través de la transmisión en directo de La República Deportes.

Partidos de hoy: Liga MX 2019

20:00 León vs Morelia

22:00 Querétaro vs Necaxa

Partidos de hoy: Copa Argentina

Por anunciarse Central Córdoba SdE vs River Plate

Partidos de hoy: Champions League

12:55 Zenit vs Olympique Lyonnais

12:55 Valencia vs Chelsea

15:00 Liverpool vs Napoli

15:00 Genk vs Salzburg

15:00 RB Leipzig vs Benfica

15:00 Barcelona vs Borussia Dortmund

15:00 Slavia Praha vs Internazionale

15:00 Lille vs Ajax

Partidos de hoy: Brasileirão

17:30 Internacional vs Goiás

17:30 Chapecoense vs Botafogo

19:00 Bahia vs Atlético Mineiro

19:30 Corinthians vs Avaí

19:30 Flamengo vs Ceará

19:30 Atlético PR vs Grêmio

Partidos de hoy: Uruguay - Primera División

11:00 Progreso vs Peñarol

Bolivia - Liga de Fútbol

17:15 Aurora vs Nacional Potosí

19:30 Real Potosí vs Bolívar

Colombia - Primera A

17:00 Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional

19:30 Deportes Tolima vs Junior

Ecuador - Primera A

17:30 Universidad Católica vs LDU

19:45 Barcelona vs Aucas

Paraguay - División Profesional

16:00 Sol de América vs Sportivo San Lorenzo

16:00 Libertad vs Sportivo Luqueño

18:00 River Plate vs Cerro Porteño

Europa - Liga Juvenil de la UEFA

7:00 Zenit Sub-19 vs Olympique Lyonnais

8:00 Barcelona Sub-19 vs Borussia Dortmund Sub-19

8:00 Valencia Sub-19 vs Chelsea Sub-19

9:00 RB Leipzig Sub-19 vs Benfica Sub-19

10:00 Liverpool Sub-19 vs Napoli Sub-19

11:00 APOEL Sub-19 vs Real Zaragoza Sub-19

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: miércoles 27 de noviembre de 2019

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, miércoles 27 de noviembre de 2019, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports