Porto Alegre

La estadía de Paolo Guerrero en el fútbol brasileño podría culminar a fin de año. En Argentina aseguran que el delantero de la selección peruana podría dejar Internacional de Porto Alegre para jugar en Boca Juniors, aunque para ello tendrían que pagar una millonaria suma para que el Depredador quede libre.

Según informa el periodista argentino Matías Bustos, Paolo Guerrero tiene un cláusula de salida de 4,5 millones de dólares y tiene contrato con Internacional de Porto Alegre hasta abril del 2022.

Recordemos que Paolo Guerrero ya ha sido vinculado con el cuadro xeneize y River Plate, pero su alta cotización hizo imposible que el peruano llegue al fútbol argentino. Sin embargo, a sus 35 años, podría cerrar la negociación con Boca, ya que José Beraldi, candidato a la presidencia de la institución, hizo público su interés por contar con el atacante. “Hace rato que vengo hablando que quiero a Paolo Guerrero, no es de ahora. En estas elecciones me gustaría contar con un jugador con la calidad de él. Todavía no he tenido ningún contacto con Paolo Guerrero. Cuando yo sea presidente de Boca vamos a ir a buscarlo. Gane quien gane, ojalá llegue Guerrero. Tiene todas las condiciones para volverse una figura en el club, como Julio Meléndez”, dijo a RPP.

Por su parte, en Brasil aseguran que en Inter de Porto Alegre no están tan preocupados por el vínculo firmado que tiene, aparte del apoyo que hubo del cuadro colorado durante la sanción del Depredador. Además, todavía no hubo ningún contacto oficial, por lo que ven con atención cómo se maneja la situación.

Mientras tanto, el Depredador se concentra para el partido de hoy (5:30 p.m.) ante Goiás por el Brasilerao. Como se recuerda, Internacional empató con Fortaleza la fecha pasada. El peruano jugó los 90 minutos y anotó los dos goles para el Colorado.