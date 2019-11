Liberman recibe camiseta de Universitario y cuenta orgulloso recuerdo

La final de la Copa Libertadores de disputó en el estadio Monumental de Lima. Flamengo salió campeón tras una remontada histórica ante River Plate. Martin Liberman, periodista argentino, recibió la camiseta de Universitario de Deportes como un recuerdo.

Martín Liberman alzó la camiseta de Universitario de Deportes con orgullo y agradeció al director de comunicación de la institución crema. El periodista se emocionó al ver el número y su apellido en la ‘mica’.

“Y de esto juego yo, qué quieres que haga. Obvio papá. Yo corro, corto, distribuyo. Corto, distribuyo. Me tienes que haber visto de chico. Un crack era. Hay videos, un crack era. Solo que no sé qué me pasó después”, indicó Martín Liberman con la camiseta de Universitario en la mano.

Copa Libertadores: La reacción de Martín Liberman ante la remontada del Flamengo

“El fútbol es tan increíble. Gabigol había sido el peor jugador del partido y termina siendo el héroe absoluto de la final. Flamengo encontró algo que no soñaba de la mano de Bruno Henrique y Diego. River se cansó. No apto para cardiacos”, escribió Martín Liberman.

“River manejó 70′ de la final. Lo dominó futbolistica y mentalmente. Se quedó al final, los cambios no resultaron esta vez y Flamengo consiguió un premio desmedido. Las individuales fueron trascendentales", comentó Martín Liberman.