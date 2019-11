Ramón Quiroga ofendió a hinchas de Sporting Cristal, pero luego pidió disculpas [VIDEO]

La semifinal de la Liga 1 Movistar 2019 entre Sporting Cristal y Alianza Lima ha generado que algunos personajes del fútbol peruano empiezan a palpitar este clásico moderno, como es el caso del exarquero Ramón Quiroga.

Sin embargo, el Loco ha recibido críticas por parte de la hinchada de Sporting Cristal, ya que en las últimas horas viene circulando en redes sociales un video en el que el exportero de la selección peruana apoya a Alianza Lima, pero con un mensaje ofensivo para los del Rímac.

“Estoy muy contento porque Alianza va a jugar la semifinal. ¿Y sabes lo que espero? Que Alianza le rompa el cu... a la gente de Sporting Cristal. Nada más, eso es lo que deseo”, dijo el comentarista de Movistar Deportes en video que se ha vuelto viral en redes sociales.

Ramón Quiroga pidió disculpas a hinchas de Sporting Cristal

Recordemos que Ramón Quiroga defendió los colores de Sporting Cristal en los años 1972-1975 y 1977-1982, es por esa razón que el exfutbolista pidió perdón a los fanáticos del conjunto rimense y explicó el porqué de sus polémicos comentarios.

“He jugado mucho tiempo al Sporting Cristal. Quiero mucho a la institución. Lamento y pido mil disculpas por el video que se está difundiendo a nivel nacional”, se escucha en la primera parte del clip.

“Lo lamento muchísimo. El día de ayer, un hincha de Alianza Lima me pidió prestarme para una broma a un amigo de Estados Unidos. Hicimos la broma. No pensé que iba ser así y que iba tener esa trascendencia. He jugado muchos muchos años en Sporting Cristal, donde he pasado buenos momentos, malos momentos y momentos regulares. El domingo que gane el mejor y que las dos hinchadas disfruten del juego”, finalizó Ramón Quiroga.