DT del PSG respondió interés de Zidane por Mbappé: “A veces se quiere a quien no puedes tener”

El director técnico del PSG Thomas Tüchel respondió a las declaraciones del estratega del Real Madrid Zinedine Zidane sobre el interés por Kylian Mbappé, de quien dijo que está “enamorado”, y señaló que “a veces se quiere a quien no puedes tener”.

“No sé cuánto enamoramiento tiene Zidane con respecto a Mbappé, pero es nuestro jugador más importante y estamos muy contentos de que esté con nosotros. A veces es así, uno quiere mucho a los jugadores que no puede tener, pero lamentablemente para Zidane es jugador nuestro y él tiene a muchos jugadores de los que seguro también está enamorado en su equipo”, manifestó el DT alemán.

Tüchel también aseguró que no está enfadado por las declas de 'Zizou’, que fue reprendido por el director deportivo del cuadro ‘parisino’ Leonardo la última vez que dedicó elogios al atacante ‘galo’.

“No me gustaría discutir sobre este tema. Estuve en Ginebra hace dos semanas hablando con Zidane y no hablamos de esto. Es francés y si le preguntan sobre Mbappé, es normal que responda algo así. Me parece normal que muchos entrenadores le quieran. No me molesta porque no me interesa mucho”, añadió el entrenador germano.

Al ser consultado por si está enamorado de algún futbolista del Real Madrid, Tüchel acotó que “de muchos”, pero no dio ningún nombre.

“Habría que pensar bien decir eso cuando jugamos contra el Real Madrid, un equipo que ha ganado muchas veces la Champions en los últimos años, con una mentalidad y calidad extraordinaria con grandes jugadores”, subrayó el estratega del PSG.