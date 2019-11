Juventus vs. Atlético de Madrid EN VIVO vía ESPN 2: partido por la fecha 5 del Grupo D de la Champions League

Juventus vs. Atlético de Madrid EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan por la fecha 5 del Grupo D de la Champions League 2019-20, HOY desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Juventus Stadium. La transmisión estará a cargo de ESPN 2.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Juventus afronta con optimismo el encuentro de la quinta jornada para consolidar una racha ganadora tras vencer los dos últimos encuentros frente a Lokomotiv Moscow fuera de casa y frente a Lokomotiv Moscow como local por 2-1 y 2-1, respectivamente. Además, los locales han vencido en tres de los cuatro partidos disputados hasta la fecha en la Champions League, con una racha de nueve goles a favor y cuatro en contra.

En el lado de los visitantes, Atlético de Madrid fue derrotado por 2-1 en el último partido que jugó frente a Bayer Leverkusen, de modo que un triunfo frente a Juventus le ayudaría a mejorar su trayectoria en el torneo.

En referencia al desempeño en su estadio, Juventus ha vencido dos veces en dos partidos jugados hasta ahora, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. A domicilio, Atlético de Madrid ha ganado una vez en sus dos encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con Juventus para llevarse la victoria.

Juventus

Fijándonos en las estadísticas de los encuentros anteriores entre ambos conjuntos en la Champions League, vemos que Juventus ha ganado en una ocasión a Atlético, mientras que éste no ha logrado ganar ninguna vez, y en el partido restante el resultado fue un empate. A su vez, el equipo local lleva una racha de dos partidos seguidos invicta en casa frente a Atlético. La última vez que jugaron Juventus y Atlético en esta competición fue en septiembre de 2019 y acabaron empatando 2-2.

Atlético de Madrid

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Champions League, podemos ver que Juventus se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de tres puntos. Juventus llega al encuentro con 10 puntos en su casillero y ocupando la primera plaza antes del partido. Por su parte, el equipo visitante cuenta con siete puntos y ocupa el segundo puesto en la competición.

Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO ESPN 2: horario y canales del partido por Champions League

La transmisión del Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League iniciará a las 3:00 p. m. (horario peruano). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso y los canales de TV para no perderte los pormenores:

- México: 2:00 p.m. | FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

- Perú: 3:00 p.m. | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Ecuador: 3:00 p.m. | ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Estados Unidos: 3:00 p.m. | Galavision, B/R Live, Univision NOW

- Colombia: 3:00 p.m. | ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Bolivia: 4:00 p.m. | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: 4:00 p.m. | ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN2 Andina

- Paraguay: 4:00 p.m. | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Argentina: 5:00 p.m. | ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

- Uruguay: 5:00 p.m. | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Chile: 5:00 p.m. | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: 5:00 p.m. | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- España: 9.00 p.m. | Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus, Movistar+

Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO ESPN 2: posibles alineaciones por la Champions League

​Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; ​Pjanic, Khedira, Betancour, ​Ramsey; Cristiano Ronaldo e ​Higuaín.

Entrenador: Maurizzio Sarri.

​Atlético de Madrid: ​Oblak; Trippier, Felipe, Mario Hermoso, Lodi; Thomas, Saúl, Koke; João Félix, Correa y ​​Morata.

Entrenador: Diego Simeone.