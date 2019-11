Real Madrid y PSG protagonizarán hoy el partido más importante de la quinta fecha

Madrid

Real Madrid y PSG protagonizarán hoy (3 p.m.) el partido más importante de la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League, pensando en quedar dentro de los dos primeros lugares del Grupo A.

Los dirigios por Zidane saldrán al campo del Santiago Bernabéu con la consigna de cobrarse la revancha de lo sucedido en el partido de ida, donde los franceses vencieron por 3-0 con un doblete de Ángel Di María. Precisamente el argentino vuelve al estadio donde triunfó alguna vez. Hoy el ‘Fideo’ no solo anota, también asiste: acumula cuatro goles y seis asistencias en los últimos siete partidos.

Benzema, Mbappé (quien se dice es la obsesión de Zidane), Neymar, Hazard, talento ofensivo no faltará y puede parecer descabellado pensar en las defensas en un partido con buenos atacantes. Sin embargo, hay dos datos que no puedes dejar pasar: el PSG aún no ha encajado gol en esta Champions; mientras que el Real Madrid solo ha recibido goles en ocho de los últimos doce partidos.

Duelo de gran nivel

Juventus y Atlético de Madrid quieren cerrar su pase a los octavos de final de la Champions League antes de la última jornada en la fase de grupos. En la ida empataron 2-2. El duelo se inclina a favor de la ‘Vecchia Signora’ ante los resbalones que ha tenido el equipo ‘colchonero’ tanto en su liga como en el torneo europeo. El Atlético llega con 7 puntos en la tabla del Grupo D. La pasada jornada dejó escapar los tres puntos con una derrota de 2-1 ante el Bayer Leverkusen. Por su parte, la Juventus, quien contará con Cristiano Ronaldo, llega como líder del Grupo D con 10 unidades. Previo a este cotejo, le ganó al Lokomotiv.