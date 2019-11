Cristal podría quedar fuera de la fase de grupos de la Libertadores

Sporting Cristal alcanzó las semifinales de la Liga 1 Movistar tras quedar primero en la tabla Acumulada. No obstante, si no vence a Alianza Lima no tendrá el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libradores 2020.

Por más extraño que parezca, no sería la primera vez que sucede en el fútbol peruano que el equipo que más puntos cosecha en el año no vaya a la Copa Libertadores. A Melgar le pasó en el 2014.

En el 2014, Melgar fue el equipo nacional con más puntos en el año. Sin embargo, la final fue disputada por Juan Aurich y Sporting Cristal. El cuadro arequipeño tuvo que disputar la Copa Sudamericana.

De acuerdo a las bases de la Liga 1 2019, solo los dos finalistas tendrán el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. El perdedor de la llave Alianza Lima vs. Sporting Cristal irá a la Pre Libertadores.

Los dirigidos por Pablo Bengoechea, Alianza Lima, vencieron 3-2 a Unión Comercio en Moyobamba y se adjudicó el título Clausura 2019. Del otro lado, Sporting Cristal llegará la semifinal tras caer 4-1 ante Deportivo Binacional en Juliaca.