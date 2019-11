Hincha de Universitario celebró título de Alianza porque su madre salía de delicada operación [FOTO]

Más hinchas así. La rivalidad de lado, para que prevalezca el lado humano. Un seguidor de Universitario de Deportes dio un ejemplo de cómo el fútbol puede ablandar corazones, incluso a los miembros de la barra rival. En Facebook contó la historia de su madre, fanática de Alianza Lima, que salía de una delicada operación, y desde el hospital no se perdió el partido frente a Unión Comercio, duelo donde celebró cada gol.

William Quispe, es el fanático ‘merengue’ que narró la historia de su progenitora. Doña Maribel, estando en cama, no se perdió el duelo en Moyobamba. Gritó los goles de Che Beltrán, Federico Rodríguez y Rinaldo Cruzado que le dieron el pase a Alianza Lima a las semifinales de la Liga 1 Movistar. Sin embargo, él sabía que eso no era beneficiosa para la escuadra ‘merengue’, aún así, se alegró porque la alegría del pueblo victoriano ayudaba en el estado de ánimo de su madre.

“Soy hincha de Universitario, pero estoy feliz por el triunfo de Alianza. Esto se debe a que mi madre es la hincha número 1 de los ‘grones’. Acaba de salir de una operación al útero para prevenir y extraer raíces cancerígenas...”, empezó contando en las redes sociales.

“Verla feliz, emocionada, y escucharla gritar los goles me llenaba de felicidad. Me sorprende la fuerza que puede llegar a tener. Por un lado queriendo que empaten o pierdan (y así se de el clásico) y por el otro esperando que no lo hagan para que el corazoncito de mi vieja no se acelere tanto...”, añadió William.

Alianza Lima: hincha de Universitario celebra el triunfo blanquiazul por el estado de salud de su madre.

El fiel seguidor de Universitario de Deportes envió un mensaje al pueblo blanquiazul, para que sigan por la senda del triunfo y su madre se pueda recuperar.

“Mamita linda sé que te recuperarás, y si de eso depende que Alianza Lima sea campeón nacional, pues así sea. Vamos ‘grones’, la familia ‘crema’ de los Quispe Yáñez te apoyamos. Todo por la recuperación de mi ‘viejita’ linda”, culminó.