¿Felucho a Universitario? El futbolista de Alianza Lima respondió

Alianza Lima logró el Torneo Clausura 2019; parte del título fue gracias a los pases y goles de Felucho Rodríguez. El extremo izquierdo se ha ganado el cariño y aprecio de toda la hinchada blanquiazul.

“Conmigo nadie ha hablado, no sé nada. Le dije a mi representante que las novedades u ofertas que aparezcan no me las haga llegar porque estoy abocado a Alianza y queremos llegar al objetivo final”, respondió Felucho sobre el interés de Universitario.

“Estoy muy agradecido al Perú, acá nació mi hija, cuando firmé por Alianza mi mujer tenía siete meses de embarazo, nos han tratado muy bien, nos gusta el país, mi mujer está feliz acá y la familia también”, comentó Felucho.

“Las semifinales serán difíciles, es un equipo con grandes jugadores, que sabe a lo que juega hace bastante tiempo y siempre intenta plasmarlo en la cancha”, agregó el extremo de Alianza Lima sobre el desarrollo fubtolístico de Sporting Cristal.