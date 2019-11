Pozo de la lotería asciende a S/ 764 millones y podría caer en el Perú: ¿Cómo participar online?

Sebastián Díaz, portavoz de TheLotter para la región de América Latina nos cuenta que el Mega Millions sigue siendo la segunda lotería más importante del mundo y que este martes 26 de noviembre se haría entrega de un pozo de alrededor de S/ 764 millones.

“El Mega Millions no solo es la mayor lotería del mundo del momento, sino que podría llegar a repartir la mayor bolsa del fin de año”, agrega.

Más usuarios peruanos comienzan a jugar con TheLotter

Desde hace años que TheLotter registra jugadores peruanos, sin embargo, Perú ha sido clave durante este año para la empresa, por lo que TheLotter decidió expandir sus servicios en el país. Se han agregado loterías locales, como La Tinka y loterías regionales, como loterías de Chile, Colombia y México. Además, TheLotter sigue apostando al mercado hispanohablante, agregando más contenido en español a la plataforma.

¿Cómo jugar al Mega Millions por internet?

1. Ingresar a TheLotter.com y buscar la lotería Mega Millions.

2. Elegir cuántas líneas quieres jugar y escoger los números.

3. Confirmar en la parte inferior se encuentra el botón de Jugar. La participación quedará asegurada para el próximo sorteo.

El próximo sorteo del Mega Millions de Estados Unidos es este martes 26 de noviembre y un peruano podría ser el ganador.

¿Cómo sé si gané algo en el Mega Millions?

Sebastián contesta que se si compran los boletos a través de TheLotter, no se necesita comprobar los resultados cada vez que se participe en una lotería. TheLotter notifica sobre los resultados y premios cada vez que alguien gana. También se pueden ver los detalles de cada sorteo y premios en la cuenta privada de cada usuario.

¿Es legal ganar millones con TheLotter?

Desde 2002, TheLotter.com fue el primer servicio, y sigue siendo líder, para la compra de boletos de lotería a nivel mundial. Es el único método legal para participar y ganar sorteos a través de internet. Hoy cuenta con más de 5,2 millones de usuarios ganadores, como una panameña que ganó USD 30 millones o un salvadoreño que de una sola jugada ganó 1 millón de dólares.

¿TheLotter cobra comisiones?

“Ninguno de nuestros usuarios ganadores ha pagado, ni pagará, un solo centavo a TheLotter por sus ganancias”, comenta y agrega que en el sitio web ya se cobra una tarifa por el servicio de mensajería. Una vez que alguien gana, ya sea un premio grande o pequeño, este es completamente del usuario y no se le cobra comisiones”.

TheLotter no es una lotería ni un sitio web de apuestas. Es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las reglas de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane los premios, sea o no residente de ese país.

Publirreportaje