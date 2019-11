WWE Survivor Series 2019 EN VIVO: sigue aquí el Raw vs. SmackDown vs. NXT

WWE Survivor Series 2019 EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | Se realizará HOY (EN DIRECTO vía Fox Action) con la presencia de las tres marcas de la empresa: Raw, SmackDown y NXT.

Este evento de lucha libre tendrá lugar en el Allstate Arena de Chicago, Estados Unidos, y podrás seguir el minuto a minuto, las mejores incidencias, los resultados de los combates y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora empieza la cartelera de WWE Survivor Series 2019?

El WWE Survivor Series 2019, que tiene pactado siete luchas, de las cuales tres serán titulares y las restantes serán enfrentamientos entre representantes de las tres marcas, comenzará a las 7:00 p. m. (hora en Perú). A continuación, te presentamos los horarios de este nuevo evento de la empresa de lucha libre más grande del mundo:

Honduras - 6:00 p. m.

El Salvador - 6:00 p. m.

Nicaragua - 6:00 p. m.

Costa Rica - 6:00 p. m.

México - 6:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Florida, Miami) - 7:00 p. m.

Bolivia – 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 9:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

*Vale precisar que el Kickoff Survivor Series 2019 será transmitido EN VIVO por las redes sociales oficiales de WWE dos hora antes de la cartelera principal.

El Survivor Series más grande de la historia no solo tendrá como atractivo el enfrentamiento entre los luchadores de la tres marcas de WWE, sino también luchas donde los campeones principales defenderán sus títulos.

Una de los combates titulares más atractivos de la noche será el Brock Lesnar vs. Rey Mysterio, el cual será con estipulación No Holds Barred (sin descalificación). El dueño del ’619′ buscará vengarse de lo que le hizo la Bestia a su hijo y a Cain Velásquez.

En tanto, Bray Wyattt —ahora con su personaje de The Fiend— defenderá por primera vez el Campeonato Universal ante Daniel Bryan, quien fue atacado en el SmackDown del pasado 7 de noviembre en Manchester, Inglaterra.

Por su parte, las campeonas de Raw, SmackDown y NXT protagonizarán una de las luchas más esperadas por los fanáticos. Y es que Becky Lynch, Shayna Baszler y Bayley se han atacado tanto física como verbalmente en las últimas semanas y esta triple amenaza será de pronóstico reservado.

Finalmente, la guerra de las tres marcas de la WWE acabará con el clásico combate eliminatorio de cinco hombres. Seth Rollins será el capitán de la marca roja, Roman Reigns el de la marca azul y el de NXT no se conocerá hasta el momento en que inicie Survivor Series 2019.

WWE Survivor Series 2019: Repasa la cartelera del evento

- Campeonato WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Rey Mysterio en una lucha sin descalificación

- Campeonato Universal: ‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan

- Triple amenaza entre campeonas femeninas: Becky Lynch (Raw) vs. Bayley (SmackDown) vs. Shayna Baszler​ (NXT)

- Triple amenaza entre campeones en pareja: Raw The Viking Raiders (Raw) vs. The New Day (SmackDown) vs. The Undisputed Era (NXT)

- Triple amenaza entre campeones masculinos: ​AJ Styles (campeón de Estados Unidos de Raw) vs. Shinsuke Nakamura (campeón Intercontinental de SmackDown) vs. Roderick Strong (campeón norteamericano de NXT)

- Lucha tradicional femenina de eliminación: Equipo Raw (Charlotte Flair, Sarah Logan, Asuka, Kairi Sane y Natalya) vs. Equipo SmackDown (Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans y Nikki Cross) vs. Equipo NXT (5 luchadoras por anunciar)

- Lucha tradicional masculina de eliminación: Equipo Raw (Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton & Ricochet) vs. Equipo SmackDown (Roman Reigns, Mustafa Ali, Braun Strowman, King Corbin y Shorty G) vs. Equipo NXT (5 luchadores por anunciar)

¿Dónde ver EN VIVO WWE Survivor Series 2019 en español?

Para poder seguir todos los pormenores de este evento de WWE en español, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión:

- Perú, México y el resto de Latinoamérica: Fox Action EN VIVO

- Estados Unidos (inglés): WWE Network y Fox Action