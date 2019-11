Ver EN VIVO Olimpia vs. Cerro Porteño: chocan por el clásico de la Primera División de Paraguay

Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO | Ver Olimpia vs Cerro Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | Protagonizan este domingo 24 de noviembre (EN DIRECTO vía Tigo Sports) una nueva edición del superclásico por la jornada 17 del Torneo Clausura 2019 de la Primera División de Paraguay.

El partido más importante del fútbol paraguayo tendrá lugar en el estadio Manuel Ferreira de la ciudad de Asunción y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Olimpia vs. Cerro por el clásico paraguayo?

La transmisión del Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO, clásico rivales que por cuarta vez en el año se verán las caras en la Primera División de Paraguay, empezará a las 5:00 p. m. (hora de Paraguay). A continuación, te presentamos los horarios para que no te pierdas el clásico paraguayo:

México - 2:00 p. m.

Perú - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida) - 3:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

España - 9:00 p. m.

Libertad venció el último sábado a River Plate por 0-2 y se ubica a un solo punto del líder del Torneo Clausura 2019 de la Primera División de Paraguay: Olimpia, que este domingo está obligado a sumar tres puntos en el clásico del fútbol paraguayo contra Cerro Porteño si no quiere complicarse a falta de cinco fechas del final.

El Club Olimpia, con sus hinchas que tienen previsto llenar el estadio Manuel Ferreira, deberá superar a un Cerro Porteño que está tercero en la tabla de posiciones y busca un lugar en la Copa Libertadores 2020.

“Después de mucho tiempo pudimos tener al plantel a disposición y eso es muy bueno. La semana previa al clásico siempre son especiales, la gente te lo hace sentir así. Hay mucha motivación por el partido y eso es muy lindo", manifestó Daniel Garnero, entrenador de Olimpia.

“El estilo no cambia. Uno no puede desestimar lo que ha logrado hasta el momento, el equipo tiene que salir a atacar y defender. No le doy importancia a una sola fase, la idea es ser protagonista en ambas”, dijo el estratega de Cerro Porteño.

Será el primer superclásico como técnico del argentino Víctor Bernay, quien sustituyó a su compatriota Miguel Ángel Russo al frente del Ciclón y llega a la cita contra el Decano con cuatro encuentros ganados de forma consecutiva.

CON INFORMACIÓN DE EFE

¿Dónde ver EN VIVO el clásico paraguayo Olimpia vs. Cerro?

Para no perderte los pormenores del Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO por la Primera División de Paraguay, podrás seguirlo por el siguiente canal de transmisión si estás en Paraguay: Tigo Sports EN VIVO y Tigo Sports Play.

Olimpia vs. Cerro Porteño: pronósticos y/o apuestas del clásico paraguayo 2019

- Te Apuesto: Olimpia (1.85), empate (3.25), Cerro Porteño (3.30)

- Inkabet: River Plate (1.95), empate (3.50), Flamengo (3.60)

- Betsson: River Plate (1.93), empate (3.45), Flamengo (3.55)

- Bet365: River Plate (1.90), empate (3.40), Flamengo (3.50)

Alineaciones probables del Olimpia vs. Cerro por Primera División de Paraguay

Olimpia:

Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz, Maximiliano Olivera, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, William Mendieta, Erik López y Roque Santa Cruz.

Cerro Porteño:

Juan Pablo Carrizo; Juan Patiño, Marcos Cáceres, Fernando Amorebieta; Alberto Espínola, Mathías Villasanti, Víctor Cáceres, Ángel Cardozo Lucena, Santiago Arzamendia; Fernando Ovelar y Nelson Haedo Valdez.