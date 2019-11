Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO en el Torneo Clausura de la Liga de Paraguay 2019

Olimpia vs. Cerro Porteño cara a cara EN VIVO desde el Estadio Manuel Ferreiraeste (EN DIRECTO ONLINE por Tigo Sports Paraguay) HOY domingo a las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m. en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga de Paraguay. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Una nueva edición del ‘clásico guaraní’ se jugará este domingo en horas de la tarde, en el que dos de los tres líderes del campeonato se medirán en un enfrentamiento de archirrivales.

Con más de una deuda pendiente, Cerro Porteño pretende hacer caer a Olimpia, que se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones. llevándole 10 puntos de distancia a su contrincante de siempre.

“El estilo no cambia. Uno no puede desestimar lo que ha logrado hasta el momento, el equipo tiene que salir a atacar y defender. No le doy importancia a una sola fase, la idea es ser protagonista en ambas”, expresó Víctor Bernay, DT de Cerro Porteño.

Con una seguidilla de cuatro partidos ganados, el ‘ciclón’ espera mantener la buena racha para acercarse a los dos primeros lugares y soñar con el título de la Liga de Paraguay, aunque es consciente que no la tendrá fácil ante Olimpia.

Por su lado, el ‘decano’ es señalado como el favorito del duelo al llegar al partido con en su mejor momento, pues en las últimas nueve fechas solo ha sido derrotado una vez, y en el resto ha tenido los resultados a su favor.

“Después de mucho tiempo pudimos tener al plantel a disposición y eso es muy bueno. La semana previa al clásico siempre son especiales, la gente te lo hace sentir así. Hay mucha motivación por el partido y eso es muy lindo", declaró el técnico de Olimpia, Daniel Garnero.

Posibles alineaciones del Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 17 del Clausura de la Liga de Paraguay:

Olimpia: Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz, Maximiliano Olivera, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, William Mendieta, Erik López y Roque Santa Cruz

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Juan Patiño, Marcos Cáceres, Fernando Amorebieta; Alberto Espínola, Mathías Villasanti, Víctor Cáceres, Ángel Cardozo Lucena, Santiago Arzamendia; Fernando Ovelar y Nelson Haedo Valdez.

Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO: horarios para ver la fecha 17 del Clausura de la Liga de Paraguay:

Podrás ver el partido de Olimpia vs. Cerro Porteño por la fecha 17 del Clausura de la Liga de Paraguay EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 3:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 3:00 p.m.

- Bolivia: 4:00 p.m.

- Venezuela: 4:00 p.m.

- Paraguay: 4:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Uruguay: 5:00 p.m.

- Brasil: 5:00 p.m.

- España: 10:00 p.m.

Los últimos cinco enfrentamientos entre Olimpia vs. Cerro Porteño:

- Cerro Porteño (0 – 0) Olimpia | 17-08-19

- Cerro Porteño (1 – 3) Olimpia | 20-04-19

- Olimpia (2 - 2) Cerro Porteño | 17-02-19

- Olimpia (2 – 2) Cerro Porteño| 04-11-18

- Cerro Porteño 0 - 2 Olimpia | 19-08-18