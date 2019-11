Filipe Luis criticó el campo del Monumental: “Estaba demasiado seco” [VIDEO]

La resaca por haber conseguido el título de la Copa Libertadores no mareó al lateral izquierdo Filipe Luis, quien realizó una autocrítica del juego que mostró su equipo en este encuentro. El ex Atlético de Madrid reconoció que Flamengo no jugó su mejor partido, pero señaló que ello se debió, en parte, al estado del campo.

“El partido que hicimos fue muy malo porque el campo estaba demasiado seco, perjudicó muchísimo nuestro juego. River sabe jugar, sabe presionar, marcaron muy bien al hombre que tenía la pelota. Nos ha costado”, declaró el marcador de 34 años para la cadena internacional Fox Sports.

Por suerte para él, su compañero Gabriel Barbosa estuvo inspirado en el último tramo y le dio la victoria al ‘Mengao’ con su doblete. “Al final, el destino quiso que nos llevemos la gloria. Intentamos en todo momento, logramos ganar y me siento el hombre más afortunado del mundo”, dijo.