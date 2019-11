Con Carrillo los 90′, Al Hilal vence 2-0 a Urawa Reds y se corona campeón de la Liga de Campeones AFC

André Carrillo y su club Al Hilal de Arabia Saudita se coronaron campeones de la Liga de Campeones de la AFC, luego de vences a domicilio por 2-0 al Urawa Reds de Japón. En la ida, el cuadro azul había vencido por la mínima diferencia con gol del peruano.

Con la presencia del atacante peruano el Al Hilal logró levantar el trofeo asiático después de 19 años. André Carrillo fue determinante en el resultado al generar el primer tanto del equipo ‘azul’.

Este resultado le permite clasificar al Mundial de Clubes, y de clasificar a la etapa semifinal se enfrentaría con el campeón de la Copa Libertadores 2019, Flamengo.

🏆 WE ARE THE CHAMPIONS 🎼#ALHILAL wins Asian Champions League 2019 👏🏻💙#AlhilalAsia pic.twitter.com/eZmbnkNX54