El Al Hilal (Arabia Saudita) de André Carrillo logró adjudicarse con el título de la Liga de Campeones asiática tras derrotar a su similar del Urawa Red Diamonds japonés (2-0) en partido de vuelta de la final en Saitama (Japón), luego de haber vencido 1-0 en la ida.

Al Dawsari (74′) y el futbolista francés Bafétimbi Gomis (90′) convirtieron para los ‘azules’, que disputarán el Mundial de Clubes en el mes de diciembre.

Tras el pitazo final, el júbilo se apoderó de nuestro compatriota, que en redes sociales del Al Hilal expresó su felicidad por un nuevo trofeo obtenido. “Thank you, fans, this is for you (Gracias, fans, esto es para ustedes", subrayó Carrillo en inglés.

Con la bandera peruana en los brazo, el jugador de la selección peruana festejó juntos a sus compañeros el título de la Liga de Campeones de Asia y se mostró entusiasmado con la presea del continente oriental.

Este resultado le permite al conjunto de André Carrillo acceder a la próxima cita mundialista a nivel de clubes, y de pasar a la etapa semifinal se enfrentaría con el reciente campeón de la Copa Libertadores 2019, Flamengo.

Destacar que, el Al Hilal se proclamó campeón de Asia por tercera ocasión, igualando el registro del Pohang Steelers de Corea del Sur.